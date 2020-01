Nieuw seizoen 'De kleedkamer' op komst

Deze lente ontvangt Ruben Van Gucht andermaal zijn gasten voor het vijfde seizoen van 'De kleedkamer'. Omdat 2020 een olympisch jaar is, gaan de nieuwe afleveringen niet meer over voetbal of wielrennen, maar staan ze in het teken van de Olympische Spelen.

In de nieuwe reeks blikt Van Gucht terug op de laatste zes edities van de Spelen. Dat doet hij elke aflevering met vier gasten: twee Belgische en twee Nederlandse Olympiërs. Samen beleven ze de Spelen opnieuw en bespreken ze het leven voor en na hun carrière.



Omdat de nieuwe reeks specifiek gericht is op de Olympische Spelen, kan Ruben Van Gucht deze keer ook een heleboel vrouwelijke atletes uitnodigen, iets wat in de vorige jaargangen minder het geval was. Bekende namen die hun opwachting maken, zijn onder andere zeilster Evi Van Acker, wielrensters Jolien D'Hoore en Leontien Van Moorsel, atletes Tia Hellebaut en Kim Gevaert en ten slotte ook de judoka's Gella Vandecaveye en Ulla Werbrouck.

Daarnaast krijgen we in elke aflevering ook een portret van twee andere olympische atleten, zoals bijvoorbeeld Jan Vertonghen en Nafi Thiam.



Bron: Het Nieuwsblad