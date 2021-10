Nieuw op Klara: 'Streuvels'

Op 3 oktober 2021 is het precies 150 jaar geleden dat Stijn Streuvels geboren werd. Klara eert de Vlaamse schrijver en zijn unieke oeuvre in een driedelige radio- en podcastreeks, die tot stand kwam met medewerking van het Letterenhuis. Zondagavond 3 oktober hoor je de eerste aflevering op Klara.

Klara-redacteur Gudrun De Geyter reconstrueert Streuvels' leven en zoekt uit waarom zijn werk nog steeds aandacht, waardering én lezers verdient. Met zijn kleindochter Leentje Vandemeulebroecke en haar man Ludo Simons, met nazaten van zijn beste vrienden en dorpsgenoten herbeleven we zijn eeuw. En wat maakt het de moeite waard om Streuvels anderhalve eeuw na zijn geboorte opnieuw te lezen? Schrijvers van nu, liefhebbers en kenners als Tom Sintobin, Jeroen Cornilly, Toon Breës en Karel Platteau zoeken een antwoord.

Pseudoniem Streuvels

Stijn Streuvels werd op 3 oktober 1871 geboren als Frank Lateur in het West-Vlaamse Heule. Hij overleed op 15 augustus 1969, zijn leven omspant dus bijna een eeuw. Die begon met de opkomst van het houten rijwiel en eindigde na de landing op de maan. Streuvels was een kleermakerszoon die de bakkersmuts over de haag gooide om schrijver te worden.

In het West-Vlaamse Ingooigem liet Streuvels zijn Lijsternest bouwen en stichtte een gezin. Onder zijn vrienden telde hij heel wat schilders en kunstenaars. De schrijver opereerde in een overwegend katholieke invloedssfeer, maar dat betekende niet dat hij zich zomaar bij alles neerlegde. Zijn interesse voor landelijkheid kaderde in een algemeen groeiend bewustzijn over de waarde van natuurschoon. Ook vandaag de dag nog brandend actueel.

Het leven en dood in de ast, De vlaschaard en De teleurgang van de waterhoek behoren tot zijn bekendste werk, al is dat maar het topje van zijn gigantische oeuvre. Eind jaren 30 werd Streuvels voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs.

Naast schrijver was Streuvels ook een verwoed fotograaf. Hij besteedde verder veel aandacht aan zijn persoonlijke archief en hield alles netjes bij, een bijzonder waardevolle collectie die bewaard wordt door het Letterenhuis.

'Streuvels', op 3, 10 en 17 oktober tussen 18.00 en 20.00 uur op Klara, daarna als podcast via klara.be of de Klara-app.