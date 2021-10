Nieuw op Klara: 'Nachtbaders'

Vanaf vrijdag 29 oktober worden de vrijdagavonden op Klara bijzonder ontspannend. 'Nachtbaders' Tom Soetaert en Niels Van Paemel dompelen je acht weken lang onder in de dromerige wereld van de neoklassiek.

In hun queeste naar het beste uit het genre leggen Tom en Niels de luisteraar te week in een bad van bedwelmende muziek van onder meer Max Richter, Bon Iver, Sigur Rós, Nils Frahm en Jóhann Jóhannson. Nooit kon je zo rustig aan het weekend beginnen.

Tom Soetaert, muzikant, componist, arrangeur, producer en livemixer: 'Op een zondagochtend werd ik opgebeld door Niels, die ik al een tiental jaar ken. We zijn allebei muzikanten. Hij is saxofonist bij NAFT (techno met blazers) en indierockband Winterfort, ik speel piano bij OUTER en Sohnarr, twee groepen met meer klassieke invloeden. Niels droomde letterlijk dat hij een Klara-programma presenteerde over neoklassieke muziek, een stijl waar hij de laatste jaren meer en meer naar luisterde. Omdat mijn muziek daar wel veel raakvlakken mee heeft, belde hij me op en stuurde de dag zelf nog een mail naar Klara-nethoofd Chantal Pattyn. We waren stomverbaasd dat we een reply kregen met de vraag voor een pitch. Tien maanden later is dat programma realiteit geworden.'

Niels Van Paemel, pedagoog en muzikant: 'In 'Nachtbaders' exploreren we onze gedeelde fascinatie voor minimalistische muziek. Muziek die zich niet opdringt, maar te interessant is om op de achtergrond te blijven. Muziek die weinig of geen woorden nodig heeft om te resoneren met onze innerlijke emoties. Samen zoeken we de contouren op van deze almaar populairder wordende stroming. Die zoektocht start bij pioniers als Nils Frahm, Ólafur Arnalds en Sigur Rós, en graaft verder naar recentere ontdekkingen als Hania Rani, Arooj Aftab, Hiroko Murakami of Hannah Epperson die met veel passie hun eigen werk voorstellen.'

Chantal Pattyn, nethoofd Klara: 'Ik was erg gecharmeerd door de mail van Niels en Tom, zo van: Hey Chantal, we kennen niets van radio, maar we willen wel een programma maken op Klara, over neoklassiek! Het genre is bijzonder populair, maar je hebt kenners nodig om het kaf van het koren te scheiden. We draaiden proef en zie: ik ga voortaan laat op vrijdagavond in mijn bad liggen en kom er pas uit om middernacht. Compleet zen. En proper bovendien.'

'Nachtbaders', elke vrijdag (van 29 oktober tot 17 december) van 22.00 uur tot middernacht op Klara en via de Klara-app | daarna te herbeluisteren op klara.be en in de Klara-app.