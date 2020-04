Nieuw op Eén: 'Kinderwens' met Leen Dendievel

Nieuw op En: 'Kinderwens' met Leen Dendievel

Foto: Eén - © VRT 2020

Vanaf dinsdag 7 april start de driedelige reeks 'Kinderwens' op En. In Kinderwens gaat Leen Dendievel op persoonlijke maar tegelijkertijd erg herkenbare zoektocht naar het waarom van een kinderwens.

Leen is actrice, vrouw van haar man en dochter van. Maar ze is geen moeder en wil dat ook nog niet zijn. Ze voelt de spreekwoordelijke biologische klok niet. 'Kinderwens' vertrekt vanuit haar eigen vaststelling dat ze nog geen kinderen wil. Leen kaatst graag de vraag terug: 'Waarom wel?' Waarom willen de meeste mensen kinderen? En waarom Leen zelf niet? Ze voelt wel een enorme sociale druk om aan kinderen te beginnen. 'Ben ik egoïstisch omdat ik geen kinderen wil? Zal ik er nog spijt van krijgen? Wat krijg je terug van een kind dat het zo hard de moeite waard maakt? Ligt het enkel aan mij of zijn er nog zielsverwanten zoals ik: mensen die heel graag kindjes zien, maar er zelf geen op de wereld willen zetten?'

Leen gaat vervolgens op bezoek bij mensen met en zonder kinderwens. Ze praat vrijuit over alle tegenstrijdige gevoelens die erbij horen. Wat als je het niet voelt? En wat als je wel een kinderwens voelde, maar het ouderschap niet geworden is wat je dacht? Of wat als je net wel een sterke kinderwens hebt, maar die niet in vervulling kan laten gaan? Het programma vertrekt vanuit het standpunt van Leen, maar gaat vervolgens breder.

Leen Dendievel: 'Wat ik vooral geleerd heb, is dat iedereen gewoon zijn gevoel volgt en dat er bij een kinderwens geen ratio komt kijken.'

Biografie Leen Dendievel

Leen Dendievel studeerde in 2014 af als assistent in de psychologie. In 2016 werd ze als actrice bekend bij het grote publiek door haar rol als transgender Kaat Bomans in 'Thuis' op Eén. Daarvoor had ze al vaste rollen in de tv-series '16+', 'Spring' en 'Emma' en vertolkte ook gastrollen in onder meer 'Zone Stad', 'Dag en Nacht', 'Goesting', 'Voor Wat Hoort Wat' en 'Vermist'. Op theatervlak was ze te zien in onder meer 'Slisse en Cesar', 'Nachtmoeder', 'Groenten uit Balen' en 'Agnes of God'. Op het grote scherm was Leen te zien in 'Dirty Mind' en naast Peter Van den Begin en Barbara Sarafian in 'Everybody Happy' van Nic Balthazar. Leen schreef de boeken 'Hard' (over liefdesverdriet) en 'Asem' (over angsten). Als rasechte West-Vlaamse woont ze al vijftien jaar in Antwerpen, waar ze in 2018 trouwde met Udo Mechels.

Aflevering 1: Hoe ga je om met de commentaar van anderen op je keuze?

Leen gaat op bezoek bij mensen met en zonder kinderwens. Hoe gaan zij om met de commentaar van anderen op hun keuze? Leen gaat langs bij Kenneth en Daisy en hun zes kinderen. Esther en Vincent zijn dan weer bewust kinderloos. Jana en Annelies hebben één kind. Kelly en Nathan hebben er intussen elf en daar blijft het misschien niet bij.

Jana: 'Als je dat rationeel bekijkt, dan maak je geen kinderen. Dat kost tijd, energie en geld en je slaapt niet meer.'

Kelly: '11 kinderen? Nu stoppen? Ik zou toch graag met een even getal eindigen.'

'Kinderwens' is een programma van De Filistijnen voor Eén.

'Kinderwens', vanaf dinsdag 7 april om 21.25 uur op Eén.