Nieuw op Canvas: 'Thin Ice', een brandend actuele ecothriller

Reeksen uit Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland en zelfs IJsland; ze passeerden allemaal al de revue bij Canvas in de afgelopen jaren. Maar een Groenlandse serie, dat is een primeur in de 'Scandinavian wave'.

'Thin Ice', van de makers van de Millennium-trilogie, combineert een persoonlijk drama met een ecologische en geopolitieke thriller rond de ontginning van grondstoffen in Groenland. Adembenemende landschappen, een actueel thema en een spannend verhaal met onder meer de allereerste Inuit-detective uit de televisiegeschiedenis. Moet er nog ijs zijn?

De hoofdrollen worden gespeeld door onder meer Lena Endre ('Wallander', 'Millennium'), Alexander Karim ('The Lawyer'), Bianca Kronlöf, Nicolas Bro ('The Killing', 'The Bridge') en Angunnguaq Larsen ('Borgen').

'Thin Ice' (origineel 'Tunn Is') is een Zweeds-IJslandse coproductie van C More, TV4 en Yellow Bird.

Voor de kust van Groenland wordt een onderzoeksschip aangevallen door onbekenden. Het incident vindt plaats net op het moment dat de internationale Arctische Raad probeert overeenstemming te bereiken over een verdrag dat oliewinningen in het Noordpoolgebied moet verbieden. De drijvende kracht achter het verdrag is de Zweedse buitenlandminister Elsa Engström (Lena Endre). Haar politieke adviseur, Viktor Baker (Alexander Karim), bevindt zich aan boord van het geviseerde schip.

Door de aanslag op het schip moet Elsa de bijeenkomst afblazen. De bemanning en diplomaat Viktor Baker zijn vermist. Het lijkt erop dat ze ontvoerd zijn. De zwangere vrouw van Viktor, inlichtingenofficier Liv Hermanson (Bianca Kronlöf), reist naar Groenland om haar man te zoeken. Ze krijgt daarbij de hulp van de plaatselijke politieman Enok Lynge (Angunnguaq Larsen). Ondertussen probeert Elsa Engström de andere leden van de Arctische Raad ervan te overtuigen in Groenland te blijven en het verdrag alsnog te ondertekenen.

De reeks werd bedacht door hoofdrolspeelster Lena Endre, Søren Stærmose ('Millennium') en Jóhann Ævar Grimsson ('Stella Blómkvist'). Het thema van de klimaatverstoring en de gevolgen daarvan voor de natuur, het milieu én de bewoners van Groenland, liggen Lena Endre nauw aan het hart. Door de opwarming van de aarde verdwijnt het ijs in en om Groenland steeds meer, waardoor het makkelijker en lucratiever wordt om er olie te winnen.

Als Greenpeace-ambassadrice ontmoette Lena Endre enkele jaren geleden een aantal Inuit en dat bracht haar op het idee voor de reeks: ''Thin Ice' gaat over een belangrijk onderwerp dat heel actueel is en dat we heel serieus moeten nemen. Het gaat over klimaatverandering, over een bevolkingsgroep en een levensstijl die bedreigd worden, over de autonomie van Groenland en over kortetermijnbelangen die botsen met beslissingen die cruciaal zijn voor onze toekomst.'

Over het draaien van de reeks zegt ze: 'Het was een geweldige ervaring om te filmen in de koudste periode van de arctische winter, van januari tot maart, voor het ijs begint te smelten. Heel bijzonder was ook de samenwerking met een internationaal team van Zweden, Noren, Denen, Groenlanders, Finnen, Ijslanders, Amerikanen, Russen en Balten.'



Ulf Synnerholm, uitvoerend producent bij C More/TV4, voegt daaraan toe: 'Met een heet hangijzer als de klimaatproblamtiek en een Amerikaanse president met Groenland op zijn boodschappenlijstje komt Thin Ice net op tijd. We hopen dat de reeks mensen zal raken, hen doen nadenken en het debat stimuleren.'

'Thin Ice', vanaf zaterdag 26 september om 20.35 uur op Canvas (telkens twee afleveringen) en via VRT NU.