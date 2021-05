Nieuw op Canvas: 'Het EK van de Duivels' met Ben Crabbé

Op 11 juni gaat het EK voetbal van start. Eindelijk. Het wordt voor de Rode Duivels de zesde deelname aan het tornooi. Van 1972 tot 2016 probeerden de Duivels de titel te halen. Soms waren ze er dichtbij. Veel vaker helemaal niet.

Elke deelname heeft zijn eigen verhaal. 'Het EK van de Duivels' blikt in de eerste vijf afleveringen terug naar succes en ontgoocheling. Aflevering 6 brengt de ultieme vooruitblik naar het komende EK.

Het programma

Presentator Ben Crabbé, voetballiefhebber in hart en nieren, weet van elke wedstrijd exact te vertellen waar hij die gezien heeft. Hij blikt in vijf afleveringen terug naar de kleurrijke geschiedenis van de Rode Duivels op het EK. Van de kuitbeenbreuk van Wilfried Van Moer tot het ontslag van Mark Wilmots. Van 'Dag Moeder' tot de flaters van Filip De Wilde.

Elke aflevering brengt het verhaal van één EK. Ben bezoekt telkens één hoofdrolspeler. Van 1972 tot 2021. Zes verschillende verhalen, verteld door zes verschillende centrale gasten.

Ben en zijn gast schuiven aan tafel en duiken in een bad van nostalgie en straffe verhalen. Via archiefbeelden, kranten en foto’s wordt de hele historie van een tornooi gereconstrueerd. Van de kwalificatie tot aan de finale. Vijf deelnames, vijf afleveringen.

In aflevering zes, vlak voor de aftrap van het EK, kijken we vooruit. Ben heeft een afspraak met bondscoach Roberto Martinez en vraagt hem hoe wij nu eindelijk die titel gaan pakken.

De gasten

De gasten speelden allen een hoofdrol tijdens het tornooi. Voor Paul Van Himst betekende het EK van 1972 de revanche na een mislukt WK. Het EK van 1980 was voor Jan Ceulemans de absolute doorbraak bij de nationale ploeg. Frank Vercauteren ontpopte zich in 1984 noodgedwongen tot leider binnen de ploeg. Euro 2000 was voor Gert Verheyen schipperen tussen trots en prestatiedruk. Voor Thibaut Courtois was het EK van 2016 het dieptepunt in zijn carrière. En hopelijk wordt het komende EK het absolute hoogtepunt in de carrière van bondscoach Roberto Martinez.

Corona

Ook voor 'Het EK van de Duivels' was Corona een onaangename spelbreker. Het EK van 2020 werd een jaar opgeschoven. De opnames werden in maart 2020 abrupt gestopt. Ongeveer de helft van het werk was toen al gedaan. Van ongemakkelijke vuistjes, mondmaskers, bubbels en knuffelcontacten was nog geen sprake. Daardoor zitten Ben en zijn gast geregeld gezellig dicht bij elkaar. Zonder plexiglas of handgel. Want toen kon dat nog gewoon.

Aflevering 1: 1972 – Paul Van Himst

In 1972 mogen de, toen witte, Duivels voor het eerst deelnemen aan de eindronde van het EK voetbal. Het verhaal begint met het afscheid van een misnoegde Paul Van Himst en eindigt met een glorieuze derde plaats. Onderweg belandt Raymond Goethals in een Italiaanse gevangenis en speelt Wilfried Van Moer een halve wedstrijd met een gebroken been. En op het einde winnen de Duitsers. Al had dat wel even anders kunnen lopen.

Naast hoofdrolspeler Paul Van Himst komen ook doelman Christian Piot, Jan Verheyen, Odilon Polleunis, Erik Van Looy en journalisten Carl Huybrechts en Alain Ronsse aan bod.

'Het EK van de Duivels', vanaf 24 mei op maandag en dinsdag op Canvas.