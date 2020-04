Netflix kondigt releasedatum aan van Belgische Original 'Into the Night'

Foto: © Coopr/Netflix 2020

Netflix maakt vandaag de releasedatum bekend van de eerste Belgische Netflix Original serie 'Into the Night' en toont meteen ook de eerste beelden en een nieuwe teaser.

De zesdelige spannende reeks, met onder andere Jan Bijvoet en Nabil Mallat, is vanaf 1 mei 2020 wereldwijd en exclusief op Netflix te zien.

Over 'Into the Night'

'Into the Night' draait volledig rond de zon die op onverklaarbare wijze alles doodt wat op zijn pad komt. Een nachtvlucht vanuit Brussel zet koers naar het westen, de donkere nacht in, om zo aan de dodelijke zon te ontsnappen. Aan boord: een stel 'gelukkige' passagiers en hun bemanning, van diverse nationaliteiten, rijk en arm, jong en oud, civiel en militair. Eén ding hebben ze met elkaar gemeen: de wil om de zon - en elkaar - te overleven. Op eender welke manier.

'Into the Night' is geregisseerd door het Belgische duo Inti Calfat en Dirk Verheye ('Over Water') en geproduceerd door Entre Chien et Loup. De zesdelige reeks is geschreven en gecreëerd door Jason George ('The Protector', 'Narcos') die de rol van showrunner en executive producer op zich neemt. Andere executive producers zijn Tomek Baginski ('The Witcher', 'The Cathedral') en Jacek Dukaj, auteur van de succesvolle roman 'The Old Axolotl' waarop de serie gebaseerd is.

In de reeks schittert een internationale cast afkomstig uit België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen, Rusland en Turkije. De cast bestaat uit Pauline Etienne, Laurent Capelluto, Nabil Mallat, Stéfano Cassetti, Jan Bijvoet, Astrid Whettnall, Vincent Londez, Regina Bikkinina, Alba Gaïa Bellugi, Babetida Sadjo, Mehmet Kurtulus en Ksawery Szlenkier.

'Into the Night' is wereldwijd en exclusief beschikbaar op Netflix vanaf 1 mei.