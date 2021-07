Nemen zenders maatregelen tegen acteur verdacht van kindermisbruik?

Het Vlaamse medialandschap werd vandaag opgeschud nadat HLN.be een undercoverreportage online zette van een Nederlands onderzoeksjournalist waarin hij een Vlaams acteur ontmaskert als kindermisbruiker.

De 51-jarige acteur zou in vele jeugdprogramma's en films van zowel VRT, DPG Media (VTM) en Disney hebben meegespeeld. De zenders bekijken elk afzonderlijk nu welke maatregelen ze zullen nemen. De verdachte werd opgepakt voor verhoor, maar is voorlopig weer vrijgelaten, het onderzoek loopt nog door. Dus zowel DPG als VRT nemen voorlopig nog een afwachtende houding aan.

VRT laat aan HLN weten dat het van plan is om 'gepaste maatregelen' te nemen van zodra er meer informatie is. Volgens woordvoerder Hans Van Goethem van de VRT is de omroep momenteel nog niet op de hoogte gesteld van het onderzoek.

Bij DPG Media spreken ze van 'een zeer ernstige situatie'. Volgens de informatie die HLN intussen verzamelde was er al enkele jaren geen samenwerking meer tussen DPG Media en de betrokkene. Het bedrijf gaat wel bekijken wat het zal doen met opnames uit het verleden. Studio 100 heeft voorlopig nog niet gereageerd.

Bron: hln.be