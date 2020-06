Nathalie Meskens haalt het allerbeste van 'Beste Kijkers' naar boven

'Beste Kijkers' was vorige zomer nog één van de kijkcijfertoppers bij VTM en ook deze zomer kan er weer gelachen worden.

Vanaf maandag 29 juni selecteert Nathalie Meskens in het nieuwe 'Allerbeste Kijkers' de leukste fragmenten uit de voorbije acht seizoenen van 'Beste Kijkers'. Dat doet ze samen met bekende vrienden van het programma, zoals Koen Wauters, An Lemmens, Kürt Rogiers en Julie Van den Steen. Elke dag komt er een ander thema aan bod en kiezen de bekende vrienden hun drie favoriete filmpjes uit alle afleveringen van 'Beste Kijkers'. 'Allerbeste Kijkers' is vanaf 29 juni van maandag tot donderdag om 20.50 uur te zien bij VTM.

'8 seizoenen 'Beste Kijkers', dat zijn onnoemelijk veel fragmenten die gepasseerd zijn. Het is enorm plezant om daar nu in te duiken. Zeker wanneer heel wat mensen die ooit in Beste Kijkers te zien waren mee op zoek gaan naar hun leukste fragmenten. En het is ook altijd geestig om mezelf en alle panelleden te zien met verschillende - en doorheen de jaren soms achterhaalde - looks (lacht)', aldus Nathalie Meskens.

Koen Wauters, Ruth Beeckmans, Dina Tersago en Jacques Vermeire in week 1 van 'Allerbeste Kijkers'

Op maandag 29 juni blikt Ruth Beeckmans terug op de grappigste, strafste en meest memorabele fragmenten uit acht seizoenen 'Beste Kijkers': 'Het allerbeste van 'Beste Kijkers', dat wilde ik natuurlijk voor geen geld ter wereld missen. En lachen, dat is gewoon kei gezond. Dat is plezant, dat lucht op en dat doet gewoon goed.' Daarnaast toont Ruth ook de meest opvallende lachsalvo’s en haar drie favoriete filmpjes uit alle afleveringen. In 'Beste Kijkers' zijn ook heel wat boeren de revue gepasseerd. Dina Tersago heeft de meest onvergetelijke boeren op dinsdag 30 juni in een top 3 gegoten en ze laat ook heel wat andere grappige passages uit 'Beste Kijkers' zien.

Naast zijn top 3 van favoriete fragmenten uit alle 'Beste Kijkers', selecteert Koen Wauters op woensdag 1 juli de meest opmerkelijke filmpjes waarin presentatoren en presentatrices de bal misslaan. ''Beste Kijkers' is een topprogramma', aldus Jacques Vermeire. Jacques sluit de eerste 'Allerbeste Kijkers'-week af op donderdag 2 juli met fragmenten waarin kostbare tips worden gegeven om het te maken als steracteur. Jacques geeft ook zijn drie favoriete filmpjes uit 'Beste Kijkers' mee.'

