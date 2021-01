Na Vlaanderen trekt 'Reizen Waes' dit najaar door Nederland

Noodgedwongen door corona moest Tom Waes het dichter bij huis zoeken. En dat wordt gesmaakt door de En-kijkers. 'Reizen Waes Vlaanderen' zorgt iedere zondag voor hoge kijkcijfers. Een goede reden om dit nog eens over te doen, maar dan in Nederland!

Iedere zondag meer dan 1,5 miljoen kijkers voor 'Reizen Waes Vlaanderen'. De kijker smult van zijn avonturen doorheen de Vlaamse provincies. En dat succes is ook Nederland niet ontgaan. De Nederlandse omroep VPRO maakt samen met Eén 'Reizen Waes Nederland'. De reeks moet in september in Nederland op het scherm komen. Nadien volgt ook Eén.



Een exacte startdatum voor de opnames is nog niet bekend. Eerst staat de 3de reeks van 'Undercover' op het programma. Normaal gezien starten die opnames opnieuw eind januari.

