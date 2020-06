Mogelijk vervolg op Eén-reeks 'De Twaalf'

Mogelijk vervolg op En-reeks 'De Twaalf'

Foto: Eén - © Thomas Nolf - VRT - Eyeworks 2019

De VRT overweegt een vervolg te maken op succesreeks 'De Twaalf'. Het project zit momenteel nog in een onderzoeksfase, zo vertelt woordvoerder Hans Van Goethem aan het Nieuwsblad.

Het tweede seizoen ontving al steun van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, met 75.000 euro kan een vervolgscript worden geschreven. Scenaristen Bert Van Dael en Roel Mondelaers overwegen hiervoor de verschillende richtingen die het verhaal uit kan gaan.

Zo is het mogelijk dat in het tweede seizoen een nieuwe moordzaak wordt behandeld, met een andere cast. Zeker doordat in de laatste aflevering van 'De Twaalf' een uitspraak werd gedaan over de moordzaak en daardoor het eerste seizoen een gesloten einde had.

Bron: Het Nieuwsblad