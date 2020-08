MNM verwelkomt vier nieuwe dj's

MNM zet sterk in op jong talent, zowel voor als achter de schermen. Daarom lanceert de jongerenzender dit najaar maar liefst vier nieuwe radiostemmen: Anke Goergen, Esther Nwanu, Robin Keyaert en Timo Piredda.

Robin neemt vanaf zondag 30 augustus 'BFF - Best Friends Forever' voor zijn rekening. Timo, Esther en Anke zullen vanaf maandag 31 augustus samen met MNM-dj Alexandra Gadzina afwisselend 'MNM Late Night' presenteren. Door jong talent een kans te geven om zich te ontplooien, bevestigt MNM zijn rol als jongerenzender voor en door jongeren.

Leer de vier nieuwe MNM-stemmen alvast wat beter kennen.

'BFF - Best Friends Forever'

Vanaf zondag 30 augustus presenteert de 26-jarige Robin Keyaert uit Gent 'BFF - Best Friends Forever'. De kersverse MNM-dj wil tijdens 'BFF' de MNM-luisteraars verbinden door muziek. Luisteraars kunnen een nummer aanvragen voor vrienden, geliefden en familie en vertellen waarom die persoon hen zo dierbaar is. Een spannende uitdaging voor de nieuwe MNM-dj: 'Ik kan nog niet goed vatten dat ik drie uur op zondagavond mag presenteren. Ik heb amper ervaring en ben dus enorm dankbaar voor de kans. Babbels doen met luisteraars, veel muziek mogen draaien en dat voor een heel land. Zot.'

'MNM Late Night'

Vanaf maandag 31 augustus presenteren Timo, Esther en Anke samen met MNM-dj Alexandra Gadzina afwisselend 'MNM Late Night'.

Timo Piredda

Timo is 19 jaar en afkomstig uit Maaseik.

Hobby's: presenteren op radio (lokale radio MFY in Houthalen-Helchteren en Radio GRK in Genk) en video's maken

Favoriete song aller tijden: 'Grace Kelly' van Mika

'Al sinds mijn elfde ben ik verliefd op de radio. Ik speelde altijd 'radio-dj' op mijn kamer. Mijn ouders werden daar gek van dus ben ik snel verhuisd naar de lokale radio waar ik ondertussen al meer dan vijf jaar wekelijks presenteer. Het was altijd al een droom om ook te kunnen presenteren op zo’n grote zender. Marco maakte er ooit een nummer over: 'De meeste dromen zijn bedrog', maar toch niet alle dromen zo te zien! Het wordt ongetwijfeld een fantastische ervaring, met heel veel goede muziek!'

Esther Nwanu

Esther is 22 jaar en afkomstig uit Laakdal.

Hobby's: dansen, zingen en video's maken

Favoriete song aller tijden: 'If i Ain't Got You' van Alicia Keys

'Hoe cool is dit? Kleine Esther had sowieso nooit geloofd dat ze ooit MNM-dj zou worden, maar hier sta ik dan! En ik heb er belachelijk veel zin in.'

Anke Goergen

Anke is 20 jaar en afkomstig uit Wilrijk.

Hobby's: zingen, songwriten, muziek spelen en optreden

Favoriete song ever: 'De Tegenpartij' van Clouseau

'Als kind was ik al een echte MNM-fan. Vanaf ik in de auto stapte, was mijn eerste vraag dan ook: 'Mag MNM op?' Zelfs zo erg dat mijn papa en ik vaak hevige discussies hadden omdat hij naar een andere zender luisterde. Nu ik de kans krijg om op dé beste radiozender te presenteren, weet ik dat hij stiekem de grootste fan gaat worden. Wel nog een kleine waarschuwing aan alle luisteraars, want ik durf wel eens meezingen met alle hits…'

'MNM Late Night', van maandag tot en met woensdag van 22.00 uur tot middernacht op MNM.

Jong talent bij MNM

MNM zet volop in op jongeren en wil jong talent alle kansen geven om zichzelf te ontplooien. Dat bewijst de zender met talentenzoektochten als 'MNM Rising Star', 'UrbaNice Battle of Talents' en 'MNM Start To DJ'. Ook achter de schermen wordt continu gezocht naar nieuw presentatietalent om het team te versterken. Zo is er jaarlijks 'MNM Student Late Night', een studentenproject waarbij jongeren van zes hogescholen onder begeleiding van de ervaren MNM-dj's radio maken op MNM. Daarnaast zijn er ook de MNM Talentendagen, waarbij MNM letterlijk de deuren opengooit en iedereen mag komen bewijzen wat hij in zijn mars heeft.

Vaste waarden zoals MNM-dj's Laura Govaerts, Evelyn De Backer, Anushka Melkonian en Yoren Linsen werden daar ontdekt. Ook de nieuwe MNM-stemmen werden tijdens de MNM Talentendagen opgemerkt.