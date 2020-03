MNM start zoektocht naar 10e Strafste School

Foto: MNM - © VRT 2020

MNM zoekt naar 10e Strafste School met o.a. Tom De Cock, Laura Govaerts, Andy Peelman en Yemi Oduwale als juryleden Vandaag begint voor de tiende keer op jongerenzender MNM de spannende strijd om de mooiste titel die een middelbare school in Vlaanderen kan binnenhalen: die van De Strafste School. Het motto blijft hetzelfde: grenzen verleg je samen.

MNM DJ's Tom De Cock en zijn nieuwe jurymaatje Laura Govaerts gaan samen met een waaier aan BV’s op zoek naar die ene school in Vlaanderen en Brussel waar les en leut hand in hand gaan en het zowel voor als na de schooluren aangenaam vertoeven is.

Veteraan Tom De Cock (MNM) en Laura Govaerts (MNM) gaan samen op zoek naar De Strafste School 2020. Elke dag is er ook een gast-BV van de partij. Dit jaar gaan acteur Andy Peelman, Tik Tok-bekendheid Céline Dept, Red Panthers doelvrouw en hockey-queen Aisling D’Hooghe, en acteurs Yemi Oduwale (bekend van 'Thuis' en 'Dertigers') en Thijs Antonneau (bekend van 'D5R') mee op zoek naar die ene straffe school.

Samen grenzen verleggen

Op donderdag 30 april maakt MNM bekend welke school het Heilig Hartinstituut in Heverlee en Kessel-Lo opvolgt als De Strafste School. Maar veel belangrijker dan de titel winnen, is de weg ernaartoe. De wedstrijd is meer dan spektakel op radio, tv en internet. MNM wil met De Strafste School zoveel mogelijk scholieren samenbrengen en engageren om als groep boven zichzelf uit te stijgen. Samen straf zijn, samen grenzen verleggen, talent ontdekken, ontplooien en inspireren: het gebeurt elke dag in duizenden klaslokalen. MNM zet met veel plezier elk jaar een vergrootglas op alle verbondenheid en jeugdig enthousiasme die leven in de Vlaamse en Brusselse middelbare scholen.

Annemie Gulickx, nethoofd MNM: 'We gaan al voor de tiende keer op zoek naar De Strafste School en elk jaar opnieuw ben ik onder de indruk van het enthousiasme van leerlingen en leerkrachten die alles geven om hun school voor te stellen. Nog mooier is dat de winnaars van de voorbije jaren hun titel met trots blijven dragen.'

Deelnemen doe je zo

Inschrijven doen scholen heel eenvoudig door vóór 19 maart op mnm.be een jaarboek in te vullen waarin ze vertellen waarom hun school precies zo straf is. 15 geselecteerde scholen krijgen vanaf 22 april Tom, Laura en hun bekende gastjuryleden op bezoek voor een feestelijke rondleiding. Zij kiezen De Strafste School 2020, die op 30 april tijdens een zenuwslopende ontknoping de trofee krijgt uit handen van onderwijsminister Ben Weyts.

Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs: 'Heel af en toe géven leerkrachten straf, maar meestal dóen ze straf. Duizenden leerkrachten halen elke dag straffe stoten uit, door het beste van zichzelf te geven. Ze halen alles uit de kast om de talenten van hun leerlingen te ontwikkelen. Ik vind het geweldig dat MNM onze straffe scholen in de bloemetjes zet, want zij verdienen die erkenning echt.'

De jury

Ze krijgen elke dag gezelschap van een leerling of personeelslid van de vorige winnaars van De Strafste School, die als ervaringsdeskundigen in de jury zetelen. Samen bezoeken ze 15 scholen op 5 dagen tijd.

MNM DJ Tom De Cock, juryvoorzitter (volgde Latijn-Wetenschappen en later Germaanse Talen): 'Wat tien jaar geleden als een zot idee aan mijn keukentafel begon, is intussen een megaproject van een toegewijd team. Maar de basisidee is dezelfde gebleven: een vergrootglas zetten op alle inspiratie, motivatie en warmte die er leven tussen leerkrachten, leerlingen en schoolpersoneel. We zeuren met z’n allen veel over wat er allemaal beter kan aan ons onderwijs, maar de talloze verhalen over de mooie, straffe dingen die élke dag op élke school gebeuren, die klinken minder luid. Ik ben trots dat ik daar een megafoon voor kan zijn.'

Laura Govaerts, vast jurymaatje van Tom De Cock (studeerde Grieks-Wiskunde en daarna Klinische Psychologie): 'Ik kijk er enorm naar uit om me omver te laten blazen door de jurybezoeken. Er gebeuren elke dag zoveel mooie, ontroerende en straffe zaken op scholen. Ik kan niet wachten om dat dit jaar vanop de eerste rij te mogen meemaken.'

Andy Peelman, jurylid (studeerde Handel in het middelbaar, ging daarna naar de politieschool): 'Ik denk dat het belangrijk is in een school dat leerlingen zich op hun gemak kunnen voelen. Wat tegenwoordig ook niet meer evident is. Door alle sociale media spiegelen jongeren zich aan andere mensen. Ik ga erop letten dat een leerling zichzelf kan en mag zijn en dat daar respectvol mee omgegaan wordt. Mijn school was goed in discipline. Leerkrachten moeten slagkracht krijgen om een mooi traject met de leerlingen te kunnen afleggen.'

Thijs Antonneau, jurylid (studeerde Elektromechanica in het middelbaar en volgt nu een opleiding tot piloot): 'Ik haalde goede punten zonder goed op te letten in de les. Veel leerkrachten wilden mij buizen, maar dat lukte hen dan niet. Ik kon het mezelf permitteren om veel te praten tijdens de les. Ik heb zelf de eindejaarsreis van mijn klas naar Amerika geregeld. Londen of Berlijn vond ik te saai.'

Yemi Oduwale, jurylid (studeerde eerst Sportwetenschappen, Architectuur en Beeldende Vormgeving en daarna Woordkunst en Drama): 'Ik vind het heel belangrijk dat kinderen en leerkrachten samenwerken om ieder individu te helpen ontplooien en dat kinderen heel veel krijgen aangereikt, zodat hun hersenen worden geprikkeld en hun hoofd wordt opengezet voor de wereld en alle dingen die er zijn.'

Aisling D’Hooghe, jurylid (maakte middelbare studies af via examencommissie, studeerde daarna Fysiotherapie): 'Mijn school was heel begripvol voor mijn situatie. Dankzij mijn school kon ik hockey en studeren zo lang combineren. Maar in het jaar van de Olympische spelen was het zo druk, dat ik wel moest stoppen met school. Wat ik het belangrijkste vind aan een school is vriendschap en zien dat er een sterke band is tussen alle leden van een school.'

Céline Dept, jurylid (studeerde Gezondheids- en Welzijnswetenschappen in het middelbaar): 'Ik wilde ooit eens de pennenzak van mijn vriendin die vooraan in de klas zat, teruggeven. Ik gooide de pennenzak naar haar, maar het vloog per ongeluk tegen het hoofd van de leerkracht. Ik moest direct naar de directeur en kreeg strafstudie. Voor De Strafste School ga ik vooral letten op het enthousiasme van de leerlingen. Ik wil echt een show, spektakel, dans: ik verwacht zotte dingen.'

De prijs

De Strafste School 2020 wint in de eerste plaats de titel en erkenning. MNM adopteert de school een jaar lang en ondersteunt leerlingen en leerkrachten waar mogelijk. Enkele uren na de bekendmaking op 30 april barst in de winnende school een live radiofeest los, met op het podium de crème de la crème van de pop en urban scène. Wie er precies op de affiche staat, maakt MNM later bekend.

De Strafste School denkt aan het klimaat

Tom, Laura, de sterrenjury en hun hele gevolg van camera’s en microfoons doorkruisen opnieuw heel Vlaanderen en Brussel, op zoek naar die ene Strafste School. Ze doen dat in 2020 graag zo schoon en milieuvriendelijk mogelijk en dus… nemen ze de bus. En niet zomaar een bus: de jury verplaatst zich in een hybride lijnbus - misschien wel dezelfde als de scholieren van De Strafste School nemen?

Ook bij de scholen wordt er gelet op duurzaamheid. Scholen met een superactief milieuteam, een geniaal afvalverwerkingssysteem, een licht-uit-policy, zonnepanelen op het dak van de sporthal, een directeur voor wie élke dag dikketruiendag is...? Als de hele school meedoet, kan dat een ongelooflijk verschil maken. Scholen worden aangemoedigd om tijdens het jurybezoek zeker te tonen hoe straf zij omgaan met milieu, energie en duurzaamheid. De Strafste School 2020 krijgt een professionele energiecoach op bezoek en 10.000 euro om mee te werken aan meer duurzaamheid op school. Want een straffe school bouwt mee aan een schonere planeet.

De Strafste School in cijfers

De Strafste School is de enige wedstrijd in haar soort voor middelbare scholen in Vlaanderen en Brussel. Deze tiende editie belooft de spannendste editie ooit te worden.

Het wedstrijdverloop evolueerde in de loop der jaren. Bij de eerste editie bezocht de jury 5 scholen. In 2019 waren dat 15 scholen in alle provincies. Vorig jaar toonden meer dan 15.000 scholieren en honderden personeelsleden zich van hun strafste kant. Dat is te zien in onderstaande video die terugblikt op de laatste editie.

In totaal bezocht Tom De Cock – het langst dienende jurylid – al meer dan 100 scholen in alle uithoeken van het land. Dat is goed voor maar liefst 50.000 leerlingen uit ASO-, TSO-, BSO-, KSO- en BuSO-onderwijs die aangesproken werden op hun individuele en collectieve talenten. Er zijn meer dan 1.000 scholen die in aanmerking komen, dus Tom is nog lang niet uitgetourd.

De Strafste School: alle winnaars

2011: Sint-Niklaasinstituut Kortrijk (vandaag RHIZO)

2012: Instituut Heilige Familie, Sint-Niklaas

2013: ASO Spijker, Hoogstraten

2014: Middenschool Zelzate

2015: PTS Mechelen

2016: Stedelijk Lyceum Lamorinière, Antwerpen

2017: Sint-Bavohumaniora, Gent

2018: Go! Atheneum Aalst

2019: Heilig Hartinstituut Heverlee en Kessel Lo

Volg De Strafste School

Jurybezoeken vanaf 22 april in 'De Strafste School’ om 16.00 uur.

Grote finale op donderdag 30 april in de Grote Peter Van de Veire ochtendshow om 6.00 uur.

Live radiofeest op donderdag 30 april live vanuit De Strafste School om 16.00 uur.