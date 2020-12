MNM presenteert gloednieuwe webreeks 'Bathroom Stories'

Foto: MNM - © VRT 2020

MNM, de jongerenzender van de VRT, lanceert met 'Bathroom Stories' een gloednieuwe webreeks voor jongeren. De tragikomische fictiereeks brengt heel wat thema's aan bod waar jongeren vandaag de dag mee worstelen.

De reeks brengt niet enkel twee sterke vrouwelijke hoofdrollen in beeld, er is ook heel wat vrouwelijk talent te bekennen achter de schermen. Zo neemt Eva Cools de regie voor haar rekening. Anne-Laure Vandeputte, bekend van 'Grenslanders', en gloednieuw talent Axelle Verkempinck spelen de twee hoofrollen Flo en Isa. De reeks is vanaf vandaag te bekijken via VRT NU.

''Bathroom Stories' is een herkenbare reeks over twee jonge vrouwen die geboeid zijn door feminisme, geloven in absolute vriendschap en sisterhood, houden van glitter, punkmuziek en Tinder. Het is een progressieve en verfrissende reeks waarbij vrouwen op een integere en realistische manier worden geportretteerd. De reeks gaat op zoek naar een intimiteit en lichamelijkheid die vaak in fictie wordt verbloemd. Taboes worden niet gemeden, integendeel, thema's zoals abortus, wederzijdse instemming en body positivity krijgen extra aandacht', aldus Eva Cools, regisseur 'Bathroom Stories'.

In 'Bathroom Stories' maken we kennis met beste vriendinnen Flo en Isa, twee millennials die gaan samenwonen. Ze besteden veel tijd in de badkamer - want daar werkt de wifi van de buren het best. Ze praten er, zoeken naar liefde, maken ruzie, liggen in bad, hebben seks, proberen wat geld te verdienen en stellen een feministisch manifest op voor een sabbatjaar - allemaal in diezelfde badkamer. Het is hun meest intieme plek, waar ze zichzelf en af en toe ook anderen pas écht leren kennen.

'Het was interessant een reeks te maken die volledig vanuit een vrouwelijk perspectief werd geschreven, omdat je daardoor een ander daglicht op het narratief van een serie laat schijnen. Ik geloof dat veel millennials zich in de eerlijke en vaak gênante scènes zullen herkennen en beseffen dat niet alles om uiterlijke schijn op sociale media draait', zegt Eva Cools, Regisseur 'Bathroom Stories'.

De gedeelde badkamer is een microkosmos die de leefwereld van jonge vrouwen anno 2021 weerspiegelt. Een wereld vol prikkels, uitgesproken emoties, dilemma’s, worstelingen, onzekerheid en brutale schoonheid. Flo en Isa exploreren hun seksualiteit en komen te weten wat het is om als vrouw volwassen te worden in een wereld gedomineerd door mannelijkheid. Maar ook thema’s als liefde, kwetsbaarheid, seks, ongewenste intimiteiten, social media en drugs komen aan bod.

'Af en toe komen bij een producent verhalen voorbij waarvan je aanvoelt dat ze verteld moeten worden. 'Bathroom Stories' is er zo ééntje. Sterke storytelling die de kracht heeft een conversation starter te zijn over belangrijke thema's voor jongeren en jongvolwassenen', vertelt Rutger Beckers, Sputnik Media.

'Bathroom Stories' is te bekijken via VRTNU en is een productie van MNM en Sputnik Media ('wtFOCK', 'Meisjes',...). De reeks is een herwerking van Badumsliv van de Finse openbare omroep YLE. De titeltrack voor de reeks wordt gezongen door niemand minder dan de MNM Rising Star 2020: Rapha.

MNM staat met beide voeten in de leefwereld van jongeren

MNM brengt met 'Bathroom Stories' voor het eerst een fictiereeks naar VRT NU. Maar ook op de radio gaat de jongerenzender aan de slag met de thema's uit de reeks:

'We willen er als MNM zijn voor jongeren, niet enkel met straffe radio maar nu ook met straffe fictie van eigen bodem. De reeks sluit naadloos aan bij de thema's die MNM brengt, die dingen waar jongeren écht mee bezig zijn. We zorgen er dan ook voor dat jongeren terechtkunnen bij MNM voor extra duiding bij de reeks', licht Steven Lemmens, de netmanager MNM toe.

Het jongerenaanbod op VRT NU wordt tijdens de vakantie uitgebreid met maar liefst een tiental nieuwe reeksen, waarvan meerdere internationaal zijn bekroond. Met thema’s als liefde, kwetsbaarheid, seksualiteit en sociale media staan de problemen en uitdagingen waarmee jongeren vandaag de dag te maken krijgen centraal. Ook aan deze reeksen zal jongerenzender MNM aandacht besteden in de programmatie.

In de Franstalige reeks 'Burkland' ontdekken we het verhaal van Julia en Jack, die tijdens hun huwelijksreis plotseling verdwijnen. Terwijl ze even stoppen in een hamburgerrestaurant in het verlaten Burkland, komen ze terecht in een hectische situatie. Samen met Lou, een jonge journaliste, ontdekken we via gsm-beelden wat zich allemaal heeft afgespeeld. De Belgische makers raden aan om deze reeks te bekijken op een smartphone of tablet met oortjes, om zo volledig te worden meegesleurd in het verhaal. 'Burkland' is een internationaal bekroonde reeks, die onder meer door de unieke kijkervaring en de straffe montage prijzen pakte in Parijs en Marseille, maar ook in Vancouver en Los Angeles.

De Nederlandse reeks 'De Slet van 6VWO' bereikte bij onze noorderburen miljoenen jongeren. De drie seizoenen zijn te bekijken via VRT NU. In het eerste seizoen gaat een pikante foto van Laura de hele school rond, met pesterijen, bedreigingen en zelfs hacking tot gevolg. Het tweede seizoen draait om de geheime en verboden relatie tussen Demi en haar leraar Paul Winters. In seizoen drie zoeken vriendinnen Justine en Sam uit wat er de avond van een feestje precies is gebeurd en hoe het komt dat Justine zich daar niks meer van herinnert.

In 'La Théorie du Y' worstelt Anna met haar gevoelens. Haar relatie met Matheo zit goed, maar ze voelt zich tegelijk ook aangetrokken tot meisjes. Met gevoel voor humor worden de clichés die vastplakken aan seksualiteit doorprikt. Van deze reeks, net als 'Burkland' een productie van RTBF, is zowel het eerste als het tweede seizoen beschikbaar op VRT NU.

In 'Sex' wordt Cathrine na een onschuldige kus met haar collega Selma overvallen door lustgevoelens. Thuis wacht haar vriend Simon, waarmee ze al vier jaar een relatie heeft. Hij heeft geen behoefte aan seks, maar wil naar een therapeut om zijn relatie te redden. Cathrine wil Simon sparen, maar kan het niet laten om op zoek te gaan naar de passie en spanning die ze mist in haar relatie. Deze reeks werd eerder dit jaar uitgebracht in Denemarken en viel al op verschillende internationale festivals in de prijzen.

Kleine daden kunnen soms grote gevolgen hebben. In 'Hashtag' zien we hoe één account op Instagram het leven van tientallen jongeren overhoop gooit. Op de account @paaach worden leeftijdsgenoten negeatief afgeschilderd, maar niemand weet wie er achter zit. De posts gaan rond als een lopend vuurtje en zetten de hele school tegen elkaar op. 'Hashtag' is een dramareeks gebaseerd op een waargebeurd Zweeds verhaal. Honderden jongeren verzamelden in Göteborg om een jong meisje te vermoorden. Ze maakte op Instagram haar leeftijdsgenoten zwart met intieme foto’s en kwetsende verhalen.