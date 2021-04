MNM DJ Wanne Synnave schrijft 'Hou Me Niet Vast'

MNM-DJ Wanne Synnave ging in 'De Grote Peter Van De Veire Ochtendshow' de uitdaging aan om op amper dertig dagen tijd een boek te schrijven. Wat begon als een stunt, mondde uit in een voor Wanne ontzettend persoonlijk, emotioneel verhaal over jongeren die op zoek zijn naar zichzelf en naar de waarheid.

'Hou Me Niet Vast' is een adembenemende Young Adult-roman: een mix van thriller en love story, waarin (on)mogelijke liefdes, hoop en wanhoop, goede en kwade bedoelingen, ontroering en spanning zorgen voor een emotionele rollercoaster.

Het verhaal

Emily Jane is nooit echt bezig met haar imago of populariteit op school. Ze is waarschijnlijk de enige die nog nooit gepraat heeft met Parker, de immens populaire captain van het football-team. Tot hij op een dag voor haar deur staat. Geen duidelijke aanleiding, geen reden, geen uitleg. Diezelfde avond stapt Parker uit het leven. In de dagen en weken die volgen, ontdekt Emily dat ze volledig verweven zit in het web van redenen waarom Parker uit het leven stapte, en dat Lake View High misschien meer geheimen heeft dan ze dacht.

Nog goed om weten

- Wanne slaagde in de #30dayschallenge van Conner Rousseau om in 30 dagen tijd een boek te schrijven.

- Enkele MNM-luisteraars sieren de cover. Geen stockbeelden dus.

- Op 26 april wordt de gelijknamige song gereleaset tijdens de ochtendshow op MNM.

- MNN stelde een pre-order voor het boek in. Bestellingen die de eerste 24 uur binnenliepen, krijgen een gesigneerd exemplaar. Wanne weet nu wat doen, want dat werden er meer dan 1.000.

- Hou me niet vast ligt vanaf woensdag 28 april in de winkels.

- Emotioneel boek over jongeren die op zoek zijn naar de waarheid en zichzelf, voor fans van 'The Fault In Our Stars' en '13 Reasons Why'.

'Hou Me Niet Vast'

(Wanne Synnave)

Verschijnt op 28 april 2021

Wanny Synnave

Wanne is acteur, scenarioschrijver en radiomaker. Je kent hem wellicht als MNM-DJ Wanne, een van de twee sidekicks in 'De Grote Peter Van De Veire Ochtendshow'. Hij ging daar de uitdaging aan om op amper dertig dagen tijd een boek te schrijven. Daarmee maakte hij nu ook zijn debuut als auteur.