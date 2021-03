Met dit nummer trekt Hooverphonic naar het Eurovisie Songfestival 2021

Foto: Zeb Daemen - Eén © VRT 2021

'The Wrong Place' is het nummer waarmee Hooverphonic België vertegenwoordigt tijdens het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Het klinkt helemaal anders dan 'Release Me' waarmee ze vorig jaar 5de eindigde in het alternatieve online Songfestival. Benieuwd? Bekijk nu al de videoclip!

'The Wrong Place' werd geschreven door Alex Callier en de Waalse Charlotte Foret, die hij opmerkte door haar indie successingle 'Wasted Time'. 'Tijdens een schrijfsessie met Charlotte hoorden we Johnny Cash op de radio. Al lachend gaven we onszelf de uitdaging om in de song een stukje tekst over Johnny Cash te zetten. Dat resulteerde in ‘Don’t you ever dare to wear my Johnny Cash T-shirt’. De rest van de song is rond die lyric geschreven.', aldus Callier.



Met 'The Wrong Place' bewijst Hooverphonic alweer dat het meester is in het heruitvinden van zijn eigen iconische geluid: 'We hebben de song helemaal niet geschreven met het Eurovisiesongfestival in gedachten, maar toch kwam het nummer telkens weer bovendrijven bij de selecties. Het liet ons maar niet los.'



Zoals we gewend zijn van Hooverphonicis ook dit nummer opnieuw de ‘soundtrack van een niet-bestaande film’. De tekst is geïnspireerd door Lee Hazlewood, de schrijver van ‘These Boots Are Made For Walkin’ van Nancy Sinatra, en talloze andere klassiekers. Het vleugje sarcasme, de nodige humor en de uitgesproken attitude zijn daar het resultaat van.

Meteen al videoclip!

Hooverphonic en de VRT lieten ook de videoclip op de wereld los. Een samenwerking met een topcrew vol grote namen: Jan Boon, internationaal documentaire- en commercials director die onder andere al de clips van Badaboum en Amalfi verzorgde; Anton Mertens als Director of Photography (DOP) gekend van onder andere 'War of the Worlds', de prestigereeks 'Versailles', 'Beau Séjour' en verschillende Netflixproducties; Olivier Merckx ('War of the Worlds', 'Cordon', 'Versailles') aan de steadicam; Olivier Bisback, de vaste stuntdouble van Jean-Claude Van Damme als tegenspeler van Geike; en Tom Eerebout (Lady Gaga, Kylie Minogue) als stylist.



Hooverphonic: 'Het is wellicht voor sommigen onder ons een herkenbare situatie: wakker worden in ‘the wrong place’. Dit hoeft hopelijk niet per se te resulteren in een afgehakt hoofd zoals in deze clip. Deze theatrale, donkere humor is eigen aan Hooverphonic. Dat zagen we onder andere ook bij Jackie Cane. Jan Boon creëerde de perfecte clip bij deze 'scène uit een onbestaande film’. Tarantino meets Tim Burton, een sprookjeswereld die realiteit wordt: visueel helemaal Hooverphonic.'







