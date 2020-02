'Merlina' is rusthuisbewoner in 'Familie' - VIDEO

Foto: VTM - © MEDIALAAN 2018

Gisteren sloop er plots een vleugje nostalgie in 'Familie'. Bij een scène in de cafetaria van het rusthuis dook plots Lea Couzin op. De actrice vertolkt er een van de bewoners tijdens een spelletje bingo.

Lea Couzin zit in (ouder) Vlaanderens collectief geheugen als tante Merlina uit de gelijknamige populaire jeugdreeks van de BRT uit de jaren 80. Woensdag was de nu 85-jarige actrice te zien in 'Familie' als rusthuisbewoonster in het zorgcentrum waar ook Anna, Albert en Alfons verblijven.

Couzin blijft ondanks haar respectabele leeftijd nog nu en dan te zien op televisie. In 2018 nog nam ze deel aan 'The Voice Senior' op VTM. Die deelname was echter geen succes.

Bekijk hier nog eens de legendarische begintune van 'Merlina':