Meer Temptation, nog meer drama in 'Temptation Island USA' op VIJF

Foto: VIJF - © SBS Belgium 2020

VIJF brengt vanaf morgen elke vrijdag 'Temptation Island USA', waarin het voor de vier koppels en 24 singles al meteen heet wordt. De koppels zijn er om hun relatie te testen, de singles zijn op zoek naar liefde.

12 single vrouwen en 12 single mannen leggen de koppels het kampvuur aan de schenen. En het spel der verleiding barst meteen los...

Meet the couples

Ashley H. (25) en Casey (26)

Tandartsassistente Ashley en online verkoper Casey zijn anderhalf jaar samen. Casey was altijd een party boy, maar liet dit achter voor Ashley. Dit zorgt voor wrevel bij Casey, want soms verlangt hij nog terug naar het feestleven. Op 'Temptation Island USA' wil hij er achter komen of Ashley het waard is om de volgende stap te zetten. Ashley wil ondervinden of haar Casey überhaupt wel al klaar is voor die volgende stap.

Esonica (30) en Gavin (26)

Leasing professional Esonica en persoonlijk beveiliger Gavin zijn anderhalf jaar een koppel. Esonica is klaar voor de volgende stap, trouwen, maar eerst zal op 'Temptation Island USA' moeten blijken of ze wel echt de ware zijn voor elkaar.

Kate (34) en David (28)

Kate en David waren jarenlang rivaliserende winkelverkopers, maar werden uiteindelijk verliefd op elkaar en zijn inmiddels al drie jaar gelukkig samen. Ze gingen in het verleden allebei al eens vreemd (Kate was toen zelfs al getrouwd), maar gedurende hun huidige relatie zijn ze elkaar altijd trouw gebleven. Op 'Temptation Island USA' zullen ze allebei moeten bewijzen dat ze inderdaad enkel oog voor elkaar hebben.

Ashley G. (30) en Rick (32)

Winkelmanager Ashley en model Rick zijn al vier jaar samen, maar hun relatie kreeg een flinke knauw toen Rick vreemd ging. Bovendien vindt Rick het net als Casey lastig om het feestleven los te laten. Op 'Temptation Island' is het dan ook vooral Rick die zich zal moeten bewijzen. Kan hij de verleiding van feesten en vrouwen weerstaan?

'Temptation Island USA', vanaf 4 september elke vrijdag om 21.30 op VIJF.