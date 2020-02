Mathias en Staf aan de slag in Nederland

Binnenkort maakt Nederland kennis met de broertjes Coppens. Mathias en Staf gaan een Nederlandse versie maken van het populaire VTM-programma 'Code van Coppens'.

In 'Code van Coppens' sluiten Mathias en Staf bekende duo's op in een wetenschappelijke 'escape room'. De experimenten die zij tegenkomen worden nadien in de studio uitgelegd door een expert. Het eerste seizoen werd afgelopen najaar druk bekeken op VTM.



En dat is ook mediatycoon John de Mol, de bedenker van o.a. 'Big Brother' en 'The Voice' niet ontgaan. Zijn bedrijf, Talpa, heeft de rechten gekocht van 'Code van Coppens'. Maar daar blijft het niet bij. De broers zijn ook gevraagd om de Nederlandse versie te presenteren.



Wanneer televisiekijkend Nederland zal kennismaken met Staf en Mathias is nog niet bekend.



Bron: HLN.be

