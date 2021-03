Mathias Coppens presenteert nieuwe quiz 'De Omgekeerde Wereld'

Weet politicus Jan Peumans wat Louboutins zijn? Kan Stephanie Planckaert zeggen wat het Stockholmsyndroom is? Vanaf 12 april presenteert nieuwbakken quizmaster Mathias Coppens van maandag tot woensdag 'De Omgekeerde Wereld', de enige quiz waarin alle vragen al zijn gesteld.

Behalve: 'Wie weet wat?'. Niet minder dan 40 bekende Vlamingen speelden de quiz al eerder en het is aan de kandidaten om in te schatten wie het antwoord op welke vraag weet. Alleen zo kunnen ze een mooie prijzenpot bij elkaar sprokkelen.

In 'De Omgekeerde Wereld' ontvangt Mathias Coppens op maandag en dinsdag telkens twee onbekende duo’s die een quiz spelen met vragen die 5 bekende Vlamingen al hebben beantwoord. Wát ze geantwoord hebben en hoe slim ze zijn, dat moeten de kandidaten in de studio kunnen inschatten. Op woensdag keren de twee beste duo’s van de week terug voor een ticket in de halve finales. Wie na een spannende afvalrace van acht weken de grote finale bereikt, maakt kans op 10.000 euro extra bovenop het reeds bijeen gesprokkelde prijzengeld.

Mathias Coppens: 'Ik ben bijzonder blij dat ik de kans krijg om deze quiz in goede banen te leiden. Ik zag mezelf nooit als een echte quizmaster, maar bij 'De Omgekeerde Wereld' klopt het plaatje helemaal voor mij, het originele format sprak me echt aan. Het is de enige quiz die al gespeeld is op voorhand, het is aan de kandidaten om in te schatten welke Bekende Vlamingen het juiste antwoord kennen op welke vragen. Echt een bijzonder fijn en uitnodigend spel om mee te spelen, met heel wat amusante vragen, en vaak echt grappige filmpjes waarin we meer te weten komen over bekend Vlaanderen. Ik hoop alvast dat de kijkers zich minstens even erg zullen amuseren als ikzelf!'

'De Omgekeerde Wereld' is een dagelijkse quiz waarin amusante quizvragen worden afgewisseld met geestige of verrassende filmpjes over de kennis van bekend Vlaanderen. Want welke creatieve kronkels toveren de BV’s uit hun hoed als ze het antwoord op de vraag niet weten, maar er toch een gok op wagen? Op het lijstje van bekende Vlamingen een mooie mix van grote namen. Van Jan Peumans tot Sam Gooris, Philippe Geubels, Simon Mignolet, Sergio Quisquater, Joke Emmers, Natalia, Dina Tersago, filosoof Jean-Paul Van Bendegem en Sammy Mahdi. Zij zorgen samen met Mathias Coppens voor een dagelijkse portie amusement.

'De Omgekeerde Wereld', vanaf 12 april van maandag tot woensdag om 21.40 uur bij VTM.