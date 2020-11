Martine Tanghe wint Grote Prijs Jan Wauters

Foto: © VRT 2008

Martine Tanghe is na afloop van haar laatste journaaluitzending uitgeroepen tot winnaar van de negende Grote Prijs Jan Wauters. Het journaalanker van VRT NWS is de favoriete taalvirtuoos van de jury.

De Grote Prijs Jan Wauters bekroont elk jaar een Nederlandstalige mediapersoonlijkheid 'die excelleert in het gebruik van het Nederlands, en van wie het taalgebruik getuigt van een uitstekende taalbeheersing en een grote creativiteit.' Met deze prijs wil de VRT de nagedachtenis aan een van haar grootste taalvirtuozen, sportverslaggever Jan Wauters, levend houden. De prijs wordt normaal gezien uitgereikt op de VRT-taalavond, die dit jaar door de coronacrisis niet kon plaatsvinden.

'Eindelijk wint Martine...'

Dit jaar gaat de Grote Prijs Jan Wauters naar Martine Tanghe, die vanavond haar laatste journaal heeft gepresenteerd. Martine was 42 jaar lang een vaste waarde van het Journaal en VRT NWS. Nu gaat ze met pensioen. De jury van de Grote Prijs Jan Wauters heeft unaniem beslist om haar te belonen, te bekronen en te bedanken voor haar uitmuntend en helder taalgebruik én haar jarenlange inzet voor het Standaardnederlands. Martine is erin geslaagd om een breed publiek aan te spreken en nieuws helder, begrijpelijk en laagdrempelig over te brengen.

'Een heel leven in dienst van warme, correcte, verzorgde en toch levende taal voor een breed publiek. Slechts één nieuwsanker heeft zo weinig woorden nodig om alles te kunnen zeggen; en wel omdat Martine met haar ogen kan spreken', aldus een eensgezinde jury. 'Kijkers kunnen de ziel van Martine lezen, vanuit het diepste van haar ogen. In alle jaren van de Grote Prijs Jan Wauters was Martine telkens de ontegensprekelijke toetssteen. Eindelijk wint Martine…'

De jury van de Grote Prijs Jan Wauters is samengesteld uit acht leden en wordt voorgezeten door Thérèse Wauters, de weduwe van Jan. De andere juryleden zijn Annie Van Avermaet, Leo Hellemans, Wim Vanseveren, Jan Hautekiet, Kristof Demasure, An De Moor en Ruud Hendrickx. Ook Birgit Van Mol maakte jaren deel uit van de jury en werkt nog steeds van aan de zijlijn mee.

Ode aan Martine

Als prijs ontvangt Martine een sculptuur van de Belgische multimediale kunstenaar Katrin Deconinck (°1970). Het steengoedkleien beeldje van een lezende vrouw heet Identiteit en is 75 cm hoog. Kunsthistoricus-curator Sofie Crabbé schrijft over het werk van Katrin: 'De geboetseerde lijven zijn vaak voorovergebogen, in zichzelf teruggeplooid of geharnast tegen een buitenwereld. Sommige hebben gesloten ogen of houden de handen over de oren — alsof ze zich even willen afzonderen van prikkels of een verlangen koesteren om zichzelf weg te cijferen, om even te verdwijnen. Steeds is er een onderhuidse spanning voelbaar.' De taal van Katrin vertoont verrassend veel overeenkomsten met die van Martine.

'Identiteit' door Katrin Deconinck

Juryvoorzitter Thérèse Wauters schreef opnieuw een laudatio voor de laureaat. De integrale tekst wordt aangeboden op de website van VRT Taal.

Thérèse Wauters in de laudatio: 'Martine was van de wereld, en de wereld van Martine, zong De Vos. En wat je daar buiten de eigen bubbel zag, beviel je vaak niet, deed je ogen vlammen, je voorhoofd fronsen. Tong uit de mond, de taal achterna, maakte jij je stem dik voor al wie dreigde geplet te worden tussen de bladen van het geschiedenisboek- of de zondagskrant.'

Ook An De Moor, Talenbeleidcoördinator van Odissee en KU Leuven campus Brussel, bracht een ode aan Martine. Haar Lang leve Martine Tanghe! kan je eveneens lezen op de website.

An De Moor in 'Lang leve Martine Tanghe!': 'Als we aan de gesproken Nederlandse standaardtaal denken, dan blijft dat voor velen 'de taal van Martine Tanghe', nog altijd de meest bekende icoon en anker van de VRT-nieuwsdienst. Boze tongen beweren dat met haar pensionering ook het Standaardnederlands met pensioen zal gaan. Hebben ze gelijk?'



