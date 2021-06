Marathonradio 2021 van start gegaan!

Marathonradio is officieel begonnen. MNM-dj's Dorianne Aussems en Esther Nwanu gaven vanmorgen om 6.00 uur de aftrap vanuit het Marathonradiohuis in Leuven. Peter Van de Veire had zich overslapen en miste zo de start van Marathonradio.

Deze ochtend werd ook de 'pauzemobiel' onthuld. Hierin trekken MNM-dj's Sander Gillis en Laura Govaerts langs álle 300 Vlaamse gemeentes. Zij gaan studenten ter plekke steunen, ontspanning geven en luisteren naar hun verhalen. Want studeren doe je nooit alleen!

Sander en Laura komen naar jou!

Marathonradio 2021 is officieel van start gegaan. Deze ochtend was er op de Grote Markt in Leuven een grote reveal. Vlaams minister van Jeugd en Media Benjamin Dalle, burgemeester Mohamed Ridouani van Leuven, CEO van de VRT Frederik Delaplace, en Niels Destadsbader en Regi onthulden de 'Pauzemobiel'. MNM-dj's Laura en Sander trekken met de Pauzemobiel langs álle Vlaamse gemeenten. Dat zijn 300 steden en dorpen in 19 dagen. Ze gaan studenten bij hun thuis of op hun studieplek steunen, met een dj-set, een muzikale gast of een middag sporten.

Sander en Laura vertrokken deze ochtend om 8.00 uur vanop de Grote Markt in Leuven naar de Kust om aan hun tocht doorheen Vlaanderen te beginnen. Ze gaan elke dag langs een 16-tal gemeentes. Op onverwachte momenten nemen Sander en Laura de uitzending over vanuit hun mobiele radiostudio. Verder kan je hen online volgen via hun dagelijkse vlog en TikTok video's. Op vrijdag 25 juni eindigen ze met hun 'Pauzemobiel' in Buggenhout, het geografische middelpunt van Vlaanderen.

Sander en Laura hebben ook een filmpje opgenomen met Samson en Marie, in hun busje dat je kent van de televisieserie. Op mnm.be vind je een kaart van Vlaanderen, waar je kan checken of Sander en Laura al zijn langs geweest in jouw gemeente. Zo kan je hen zeker niet missen als ze voorbij rijden.

Peter overslaapt zich op de eerste dag Marathonradio

Drie weken aan één stuk presenteren MNM-dj's Peter, Dorianne en Esther vanuit het Marathonradiohuis in Leuven een non-stop radioprogramma boordevol studie- en ontspanningstips om blokkende studenten een hart onder de riem te steken. Marathonradio werd vanochtend afgetrapt door Dorianne Aussems en Esther Nwanu. En daar ontbreekt een belangrijke MNM-dj in het rijtje... Peter Van de Veire had zich overslapen en miste zo de start van Marathonradio.

Studeren doe je nooit alleen

Deze ochtend mocht student Lotte een eerste steunsong aanvragen. Een song aangevraagd door een studerende luisteraar die wel wat muzikale ondersteuning kan gebruiken. Want studeren doe je nooit alleen! Zo zullen tijdens Marathonradio nog tientallen steunsongs volgen. Lotte koos voor het nummer 'Baby' van Justin Bieber.

Zoals elk jaar heeft Marathonradio ook een Marathonradiosong. Dit jaar is de eer aan Niels Destadsbader en Regi met het nummer 'De Wereld Draait Voor Jou'.

Muzikale blokpauze

Tijdens de examenperiode steunen niet alleen de MNM-dj's de studenten. Ook een heleboel artiesten en dj's maken de studiepauzes iets aangenamer met pianoconcerten, live optredens en dj-sets. Straks om 20.15 uur mogen de boeken al even aan de kant voor een dj-set van Omdat Het Kan Soundsystem.

De planning van alle optredens vind je op mnm.be. Download de MNM-app en volg alle optredens live vanop de eerste rij.

Radio 2 steunt de entourage

Ook Radio 2 staat de blokkende studenten - en vooral hun entourage - bij. In 'Radio 2 Unwind' helpt Karolien Debecker de supporters van onze studenten te ontspannen en genieten. Want ook voor ouders, leerkrachten, vrienden en familie van studerende jongeren is het een bijzondere periode. Hebben ouders soms de neiging om zich te veel te bemoeien en gunnen ze zichzelf én hun kinderen misschien beter net wat meer mentale rust? Hoe waren we zelf als student? Samen met de Radio 2-luisteraars gaat Karolien op zoek naar de beste manieren om blokkende jongeren te steunen. Helpt een kaars branden echt of zijn er betere methodes om onze studenten te laten slagen? Elke avond krijgt Karolien hulp van bekende gasten zoals Sven De Leijer, Saartje Van den Driessche, Margriet Hermans en William Boeva.

Daarnaast volgt Radio 2 ook leuke studenteninitiatieven op in de buurt, en laat ook een aantal burgemeesters aan het woord over hun studententijd. Ze geven raad aan de studenten van vandaag in hun eigen gemeente.

'Radio 2 Unwind', van maandag tot en met donderdag tussen 20.00 en 22.00 uur op Radio 2.

Marathonradio is online te volgen in de MNM-app, waar je ook alle gasten en muzikanten aan het werk kan zien. Je kan er ook de 'Pauzemobiel' van Sander en Laura volgen.

'Marathonradio', van maandag 7 juni (6.00 uur) tot en met vrijdag 25 juni (18.00 uur) op MNM, met Peter Van de Veire, Dorianne Aussems en Esther Nwanu.