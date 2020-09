Magazine rond verkeersveiligheid 'Kijk Uit' in nieuw kleedje

Foto: © VRT 2020

Het wekelijks magazine 'Kijk Uit' is één van de langst lopende programma's op de Vlaamse televisie. De eerste verkeerseducatieve praatjes werden gemaakt door Nonkel Bob op de toenmalige BRT.

Kom toch eens kijken en Tip Top pasten in het kader van Via secura anno 1958. Daarna kwam in 1972 het programma 'Veilig verkeer in Beeld', dat in 1976 de huidige naam 'Kijk Uit' kreeg en sindsdien wekelijks op tv komt. De VRT maakt het programma ondertussen ook beschikbaar via het online videoplatform VRT NU.

'Kijk Uit' kende al heel wat presentatoren; Kapitein Clement Iliano (jaren '60), Kolonel Frans Paesschierssens (1972), Luitenant Alex Van Wanzele (1972-1976), Commandant Gommar Vervust (1977-1989), Commandant Flor Koninckx (1989-2004), Commissaris Gail Van Hoever (2004-2007), Commissaris Werner Van Cant en Marjan Duchesne (2007-2011), Commissaris Werner Van Cant (2011-2019), Eerste Inspecteur Sofie Lenaerts (2019-nu).

De huidige presentatrice Sofie Lenaerts werkt als 'zwaantje' bij de Federale Wegpolitie en leidt sinds 2019 de creatie en realisatie in goede banen. Naast de federale politie werken het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde mee aan het programma.

Onmisbaar

Een goed geïnformeerde weggebruiker is beter beschermd in het verkeer. Door nuttige en correcte informatie kan de verkeersdeelnemer op tijd gevaren herkennen, ze correct inschatten en verstandig vermijden. 'Kijk Uit' informeert over het verkeersreglement en recente wijzigingen, sensibiliseert met specifieke acties van de partners en belicht duurzame en veilige mobiliteit.

HCP Koen Ricour Directeur Federale Wegpolitie: 'Om je veilig in het verkeer te begeven, is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn en mee te zijn met de laatste mobilteitstrends of nieuwe wetgeving. 'Kijk Uit' legt dit uit aan de weggebruiker op een aangename en begrijpelijke manier. Een must voor elke kijker!'

Nieuwe look & stijl

Het concept van 'Kijk Uit' blijft behouden. Het programma wil informeren over en aanzetten tot een veilig deelname aan het verkeer. De vorm krijgt wel een volledige 'onderhoudsbeurt'.

De nieuwe generiek verwijst met beelden en quotes naar de aflevering die volgt. Nog meer dan in het verleden vertrekt 'Kijk Uit' vanuit de beleving van een weggebruiker en zijn mobiliteit. Daarvoor werkt het productiehuis met super mobiele camera’s. De kijker krijgt hierdoor het gevoel aanwezig te zijn bij de verkeerssituaties en gesprekken. Sofie brengt als enthousiaste en nieuwsgierige gids alles tot één geheel. Zij verplaatst zich van de ene situatie naar de andere en neemt de kijker als het ware bij de hand.

De nieuwe vorm uit zich ook in het nieuwe logo waar 'de mens' en 'aandacht hebben voor elkaar' centraal staan. Kijken en elkaar zien is noodzakelijk om veilig deel te nemen aan het verkeer.

Kijken naar 'Kijk Uit' op Eén en VRT NU

'Kijk Uit' is en blijft een gevestigde waarde op televisie en is iedere zaterdag om 17.55 uur te zien op Eén. Je kan 'Kijk Uit' steeds herbekijken op VRT NU.

Kijk uit | VRT NU

Bekijk alle afleveringen van 'Kijk Uit' met VRT NU via de site of app.

vrt.be

Daarnaast komen er korte, samenvattende filmpjes van 60 seconden. Ze bevatten de essentie van een originele aflevering en zullen af en toe, doorheen de week te zien zijn op Eén.

Online via Social Media

Sociale media heeft inmiddels een vaste plaats ingenomen in ons dagelijks leven en natuurlijk hoort verkeersveiligheid daar ook bij. 'Kijk Uit' speelt hier op in door de huidige 5 minuten samen te vatten in filmpjes van 60 seconden. Deze filmpjes en andere content bieden de kijker de mogelijkheid tot interactie.

De 60 seconden-filmpjes zullen op de sociale mediakanalen en websites verschijnen van de verschillende partners.

Alle uitzendingen van 'Kijk Uit' zijn terug te vinden op het youtube kanaal van de Federale Politie

'Kijk Uit' wordt gemaakt door:

- Sofie Lenaerts van de Federale Politie – Directie Federale Wegpolitie

- Pascal Govaerts van het productiehuis INS

- Sophie Berben & Ines Peeters van het productiehuis Hotel Hungaria

- Siebe Dirckx & Daniël Vanermen

- Mireille Robbe van Pro5

Met de financiële steun van het Brussels Hoofdstedelijk en Vlaams Gewest en dank aan alle mensen die hun medewerking verlenen om dit programma mogelijk te maken!