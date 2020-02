Maarten Vangramberen is terug met nieuw seizoen van 'Wereldrecord' op Canvas - INTERVIEW

Vanaf maandag 3 februari gaat Maarten Vangramberen op Canvas weer op zoek naar wetenschappelijke verklaringen achter de allergrootste sportprestaties.

Het tweede seizoen van 'Wereldrecord' focust wat meer op vrouwen en er komen ook enkele minder bekende sporten aan bod.

Wat mogen kijkers van dit seizoen 'Wereldrecord' verwachten?

Maarten Vangramberen: 'Het opzet is om op een wetenschappelijke manier naar sportprestaties te kijken. Dus niet alleen naar records, maar evengoed naar uitzonderlijke, eerder iconische sportprestaties. En dat doen we aan de hand van proeven waarin we duidelijk maken wat het verschil is tussen een gewone sporter en een absolute wereldtopper.'

En je gaat de uitdaging zelf ook niet uit de weg.

'Ja, maar ik probeer de records niet te benaderen of evenaren. Ik doe alleen allerlei tests om op een wetenschappelijke manier aan te tonen hoe uitzonderlijk die topatleten zijn.'

Kom je dan tot verbazende conlusies?

'Ik heb altijd veel aan sport gedaan en het ook altijd gevolgd. Dus ik weet hoe uitzonderlijk wereldprestaties zijn. Ben zelf nooit helemaal verbaasd van de resultaten omdat ik die zelf heel goed kan inschatten. Soms gebeurt het natuurlijk dat ik zelf verrast ben, soms zelfs van de uitkomst van een experiment, maar meestal weet ik al op voorhand wat het resultaat wordt.'

Wat zit er zoal in de tweede reeks van 'Wereldrecord'?

'We hebben in seizoen twee iets meer gefocust op records van vrouwelijke atleten. Zo bekijken we het wereldrecord zevenkamp van Jackie Joyner-Kersee, waar onze Nafi Thiam dicht tegenaan zit. Maar we hebben het ook over de perfecte 10 van Nadia Comaneci, want daar zit Nina Derwael heel dicht bij. Bij de mannen hebben we het ook over de goeie Belgen in de atletiek met onder anderen Jonathan Saccoor en de Borlees. Er zit ook speerwerpen in de reeks, de beklimming van Alpe d’Huez en als buitenbeentje schansspringen. Daaar zijn wij Belgen niet mee vertrouwd, maar 253 meter door de lucht klieven, dat is écht heel uitzonderlijk.'

Vertel daar eens wat meer over?

'Schansspringen heet eigenlijk skivliegen. Die sporters vliegen 253 meter door de lucht. Je kan je niet voorstellen hoe ver dat is. En we hebben gezien dat die mensen ware doodsangsten uitstaan. Ze komen boven met hun skilatten en zijn zelf doodsbang om naar beneden te gaan. Maar toch doen ze het. De enige houvast die ze hebben in de lucht is luchtweerstand. Dat is heus niet zo evident dan het lijkt.'

Hoe kan je zoiets wetenschappelijk gaan benaderen?

'Dat is makkelijk! Dat doe je door te praten met gewezen schansspringers en met onderzoekers. Want er wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Daarnaast hebben we ook zelf de proef op de som genomen in de windtunnel. Bijvoorbeeld in Oostenrijk en Noorwegen doen ze heel veel wetenschappelijk onderzoek. Natuurlijk zijn we ook naar een wedstrijd gaan kijken. Het heeft allemaal te maken met luchtweerstand. Er is echt heel veel wetenschappelijk onderzoek over schansspringen bekend. Dus ‘het schansspringen’ is heel makkelijk wetenschappelijk te benaderen.'

Wat sprong er voor jou in deze reeks van 'Wereldrecord' écht uit?

'Voor een van de afleveringen heb ik Mike Powell ontmoet. Als jonge gast bewonderde ik de wereldrecordhouder verspringen erg hard. Het is een fantastische persoonlijkheid én een goed verteller. Die ontmoeting was heel bijzonder. Maar evengoed bewonderenswaardig was het om onze 400 meter-lopers aan het werk te zien. Een training mogen meevolgen was fantastisch. En natuurlijk het schansspringen. Dat is in landen als Oostenrijk en Nooorwegen zoals het veldrijden bij ons. Heel bijzonder om mee te maken.'

Dus het wetenschappelijk benaderen van wereldrecords neemt niet weg dat je de prestaties nog altijd bewondert?

'Absoluut. Nog altijd heb ik onwaarschijnlijk veel bewondering voor topprestaties in de sport. Als je een sport zelf beoefent, ben je daar niet zo mee bezig, maar als toeschouwer valt mijn mond nog altijd open van verbazing. Wereldrecords fascineren mensen nog altijd. Vooral de strijd van iedere sporter om steeds beter te doen. Dat blijft boeien. En dat is hét uitgangspunt van 'Wereldrecord'.'

Ben je, als de fanatieke sporter die je bent, zelf bezig met het analyseren van je prestaties?

'Totaal niet! Als ik sport dan doe ik dat omdat ik dat heel graag doe, dan ben ik niet met wetenschap bezig, maar wil gewoon genieten van de wind, de natuur en de modder aan mijn voeten (lacht). Maar als ik train voor een wedstrijd dan let ik wel meer op mijn voeding en neem ik supplementen. Dan train ik ook met schema’s. Dus dan is het allemaal wat meer wetenschappelijk benaderd, maar dat doe ik zeker niet iedere dag. Sporten is voor mij gewoon keihard genieten.'

Veel succes met het nieuwe seizoen van 'Wereldrecord'.

'Wereldrecord', vanaf maandag 3 februari om 21.20 uur op Canvas.