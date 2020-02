Maak kennis met de 8 'Blind Getrouwd'-deelnemers

Acht trouwers, vijf mannen, drie vrouwen, vier koppels en drie nieuwe experten. Het vijfde seizoen van 'Blind Getrouwd' is een feit. In een extra onlineprogramma, gepresenteerd door Sean Dhondt en Bab Buelens, maakte VTM alle deelnemers bekend.

'Blind Getrouwd' blijft populair. Dat blijkt uit het groot aantal aanmeldingen én de goede kijkcijfers van vorig jaar. Meer dan 3000 kandidaten schreven zich in in de hoop de liefde van hun leven te vinden dankzij de populaire reeks die vorig jaar werd gevolgd door gemiddeld 1.161.000 kijkers, goed voor een marktaandeel van 44,4% (VVA 18-54).



In het najaar van 2019 klopte het nieuwe expertenteam bestaande uit Gert Martin Hald, Wim Slabbinck, Lotte Vanwezemael, Filip Geelen en Sarah Hertens af welke vier duo’s in het stad- of gemeentehuis aan mekaar gekoppeld zouden worden.



Wanneer het nieuwe seizoen van Blind Getrouwd wordt uitgezonden is nog niet bekend, maar VTM stelde de deelnemers zonet al voor in de eerste aflevering van de gloednieuwe 'Blind Getrouwd'-talkshow bij VTM GO, gehost door Sean Dhondt en Bab Buelens. Eén match werd al vrijgegeven: Nick Laenen en Christophe Ramont stappen in het huwelijksbootje. De 38-jarige mannen zorgen daarmee meteen voor het eerste homohuwelijk in de Vlaamse versie van 'Blind Getrouwd'.



Maak nu kennis met àlle Blind Getrouwd-deelnemers:





TATIANA ROGIER

29 jaar, non food verantwoordelijke in een supermarkt, uit Asper (Oost-Vlaanderen)

Tatiana omschrijft zichzelf als vrolijk, enthousiast en een echt familiemens. Ze is een spontane jongedame die geniet van het leven. Ze houdt van shoppen en uit eten gaan, gezellige dingen doen met mensen die ze graag ziet. Tatiana is een echte Buffalo (voetbalsupporter van KAA Gent). Ze zoekt een partner die weet wat hij wil, een enthousiaste doorzetter met veel gevoel voor humor. Een lieve stoere man. Respect en eerlijkheid zijn voor haar cruciaal in een relatie. “Tati” droomt van een huwelijk in een koets, met duiven en in een kanten jurk. Ze heeft een tatoeage waarop staat: ‘Je ne regrette rien’.



'Wat voor iemand ik ben? In elk geval een heel sociaal persoon, een échte levensgenieter. Ik reis zeer graag, ga graag uit eten en shoppen is eerlijk gezegd ook een deel van m’n leven (lacht). Ook voor een loopje ben ik zeker te vinden. Ik werk als non food verantwoordelijke bij Colruyt en sta in voor de planningen van mijn afdeling. Ik ben misschien wel wat koppig en heb soms een grote mond, maar ik heb ook een zeer klein hartje. Eigenlijk ben ik een gevoelig persoon. Ondertussen ben ik anderhalf jaar single. Tinder is m’n ding niet echt, ik leer iemand liever meteen in persoon kennen. De reden waarom ik tot nu toe de ware nog niet gevonden heb, is denk ik deels omdat ik redelijk kieskeurig ben. Ik ga altijd te hard af op de eerste indruk en denk over alles tien keer na. Zou m’n partner goed zijn voor mij? Zijn het leuke schoonouders? Dat soort vragen stel ik me. Ik hoop dat ik in het gemeentehuis een grote man zal zien staan, in een marineblauw kostuum met witte sportschoenen onder. Van iemand met donker haar en een mooie lach ben ik zeker fan (lacht). Verder hoop ik dat het een man is die weet wat hij wil in het leven en stevig in zijn schoenen staat. Gevoel voor humor zou niet spijtig zijn, want lachen doe ik super graag. Ik stap met zeer hoge verwachtingen in dit experiment en heb er een heel goed gevoel bij dat het de man van mijn leven zal zijn. Op ons avondfeest zou ik graag een barn wedding hebben: in een schuur met veel houten elementen en lange tafels.'



LAURA LIECKENS

27 jaar, interieurarchitecte uit Turnhout (Antwerpen)



Laura is chaotisch, spontaan, enthousiast en sportief. Ze is een open boek, creatief en vooral géén ochtendmens. Ze is een fervente supporter van de voetbalclub Standard maar mist elke goal omdat ze constant babbelt met haar vriendinnen. Ze speelt volleybal en geeft ook volleytraining aan kinderen, reist graag en familie en vrienden betekenen alles voor haar. Haar ideale partner is sportief, goedlachs, sociaal en eerlijk. Ze wil graag een man die klaar is voor het echte leven en weet wat hij wil. Laura heeft een zwak voor lange sportieve mannen met een baard.



'Ik ben heel chaotisch en vaak heel enthousiast. In heb een master interieurarchitectuur op zak en werk als interieurarchitecte voor Casa. Samen met een collega sta ik in voor het uittekenen van nieuwe winkels, beursstanden en het uitwerken van het conceptboek. Een hele fijne job waarin ik mijn creativiteit kan combineren met mijn sociale ik. Ik kan moeilijk stilzitten. Een drukke agenda overheerst momenteel mijn leven, met onder andere vier dagen volleybal per week. Ik speel zelf en geef ook training aan de allerkleinsten. Nu wordt het tijd dat iemand me helpt om tijd te maken. Ook van voetbal kan ik meespreken: ik ben fervent supporter van Standard Liège. Een droomavond voor mij? Een match Standard - Anderlecht met een goei glas Duvel in mijn handen (lacht). Voor de rest zijn familie en vrienden voor mij heel belangrijk. Op jonge leeftijd heb ik mijn mama verloren en dat heeft mij gemaakt tot de persoon die ik ben. De twee partners die ik reeds gehad heb, waren toppers van formaat. Ik denk dat ik blij mag zijn dat ik de belangrijke delen in mijn leven met deze twee heb kunnen delen. Maar zoals het vaak gaat op jonge leeftijd, ben ik ze niet op de juiste moment tegen het lijf gelopen. Ondertussen ben ik anderhalf jaar single. Ik ben in die periode enkele keren op date gegaan maar uit schrik om gekwetst te worden, hield ik vaak de boot af. Ik hoop in het gemeentehuis een man aan te treffen die sterk in zijn schoenen staat, graag tijd doorbrengt met zijn familie en met ambitie die hij kwijt kan in zijn job.'



WINNIE BOGAERTS

28 jaar, site manager bij een pharmabedrijf uit Lier

Winnie is een vlotte babbelaar met veel interesses en hobby's, maar is ook een gevoelige ziel met een klein hartje. Door haar achtergrond als biologe houdt ze van alles wat zich buiten afspeelt: van in haar tuin werken tot wandelen. Ze duikt graag en is iemand die open staat voor nieuwe ervaringen en avontuurlijk in het leven staat. Eerlijkheid, openheid, trouw en passie zijn wat ze zoekt in een relatie. Haar ideale partner heeft veel gevoel voor humor, heeft ook een avontuurlijke kant en is iemand die niet bang is om zijn gevoelens te tonen. Iemand op wie ze kan bouwen.



'Wat voor iemand ik ben? Da’s een moeilijke! Ik denk dat ik mezelf zou omschrijven als vrolijk en energiek, iemand die houdt van lachen en bijna nooit stopt met babbelen, zelfs niet in mijn slaap. Ik hou van buiten zijn: zowel wandelen als onder water, met het duiken. Ik plan mijn agenda redelijk vol met afspraken met vrienden en familie, maar ik kan er ook echt van genieten rustig een boek te lezen of in de tuin te werken. Ik ben redelijk nerdy: ik speel graag board games, volg verschillende gaming kanalen op Youtube en ben een grote Harry Potter fan (lacht). Ik werk als Site Manager voor Janssen Pharmaceutica. Ik start mee klinische studies op die in ziekenhuizen over heel België en Nederland worden uitgevoerd met nieuwe medicatie. Ik heb al twee lange relaties gehad, van 5 en 7 jaar. Na 9 maanden vrijgezel te zijn, ben ik helemaal klaar voor dit avontuur. Ik hoop op een man waarmee ik goed kan lachen en babbelen. In het beste geval is er meteen een klik en kunnen we de hele avond blijven praten zonder dat er ongemakkelijke stiltes vallen. Mijn ideale trouwdag? Eentje die niet te vroeg start zodat ik toch een beetje kan uitslapen (lacht).'



SONNY WAGEMANS

30 jaar, process operator uit Antwerpen



Sonny is rationeel, sportief, toegewijd en een levensgenieter. Hij gaat overal volledig voor, wil zichzelf verder blijven ontwikkelen en af en toe buiten zijn comfort zone treden. Hij wil zo veel mogelijk van de wereld zien en hecht zeer veel belang aan familie en vrienden. Sonny is in alles wat hij doet zeer competitief. Hij zal zijn vrouw niet snel laten winnen als romantisch gebaar, maar zal haar eerder helpen zodat zij de volgende keer zélf wint. Hij zoekt een vrouw met pit en passie, en er mag “een hoekske af zijn”. Hij wil zich graag binden en zoekt iemand waarmee hij een leven kan opbouwen.



'Ik zou mezelf omschrijven als goedlachs en positief. Ik ben sportief ingesteld en zoek regelmatig nieuwe uitdagingen. Ik basket, boulder ( klimmen op 3-4 meter zonder bescherming) ga outdoor zwemmen en doe regelmatig aan calisthenics, dat is fitnessen met eigen lichaamsgewicht. Ik hou me ook graag creatief bezig. Ik ben lang schrijnwerker geweest dus in alles van ontwerp tot creatie kan ik me wel vinden. Tekenen is ook één van mijn hobby’s. Overdag ben ik chemisch operator bij BASF in Antwerpen. Een boeiende job die handenarbeid combineert met spanning en denkwerk: werkelijk alle dingen die ik zoek in een job. Ik heb al enkele relaties gehad die enkele jaren duurden, maar tot nu toe strookten bijvoorbeeld onze toekomstvisies niet helemaal en dan moet je helaas een moeilijke beslissing nemen. Ondertussen ben ik een drietal jaar single. Als laatste vrijgezel in een vriendengroep van koppels word je al snel gekoppeld, maar helaas is er uit die blind dates nooit iets van lange duur ontstaan. Tinder heb ik ook geprobeerd, eveneens zonder succes. Ik hoop in het gemeentehuis een goedlachse knappe vrouw te zien staan, die avontuur niet schuwt. Graag eentje met een klein hoekje af (lacht)! Gevoel voor humor, lief en zorgzaam zijn, zijn ook wel belangrijke zaken voor mij. Mijn ideale trouwdag hoeft niets extreem te zijn. Een leuke locatie in de natuur, een oude hoeve of industrieel pand, een toffe vrouw en samen vieren met mijn familie en goede vrienden is meer dan voldoende. Uiteraard gecombineerd met hapjes, drank en plezante muziek!'



LOTHAR CALLAERTS

26 jaar, vertegenwoordiger bij een kledingmerk uit Puurs – Sint – Amands (Antwerpen)



Lothar is sociaal, ambitieus, rechtuit en gemakkelijk in de omgang. Hij is een heel eerlijk persoon, humoristisch, modebewust en emotioneel. Hij gaat graag uit eten en op stap maar kan evengoed genieten van een avondje gezellig thuisblijven. Koken is zijn passie. Zijn ideale partner is eerlijk en spontaan, staat stevig in haar schoenen en beschikt over een flinke portie humor. Hij zoekt een vrouw die haar gedacht durft te zeggen.



'Ik ben vertegenwoordiger van kledij en schoenen, voor het merk Fred Perry. Dat wil zeggen dat alle winkels in België hun collectie bij mij komen kiezen. Ik ben een goedlachse man, erg sociaal en heel gemotiveerd om iets van dit Blind Getrouwd-avontuur te maken. Maar ook: wat angstig om afgewezen te worden. Ik heb al twee serieuze relaties gehad en heb in beide gevallen ook samengewoond. Ondertussen ben ik iets meer dan een jaar vrijgezel. Ik heb wel wat gedatet, meestal op de spontane manier. Dating apps gebruik ik ook soms, maar zonder succes. Ik ben enorm klaar om dit avontuur aan te gaan en heb veel vertrouwen in de match die de experten voor mij hebben uitgekozen. Ik hoop in het stadhuis vooral iemand te zien staan die graag lacht en meteen het ijs mee zal breken. Iemand die zeer sociaal is en er direct voor wil gaan. Hoe mijn ideale trouwdag eruit ziet? Het moet vooral een dag zijn waarop veel gelachen wordt. Niet alleen door mijn partner, maar ook met familie en vrienden die belangrijk zijn voor mij. Op een intieme locatie die veel charme uitstraalt.'



JONAH HULSELMANS

30 jaar, IT consultant / bedrijfsleider uit Arendonk



Jonah is een IT consultant en app ontwikkelaar, maar is niet de ‘klassieke IT nerd’. Hij omschrijft zichzelf als vrolijk en goedlachs, is een echte doorzetter en kan af en toe koppig uit de hoek komen. Hij kocht een huis dat hij al een tijd aan het verbouwen is. Jonah is sportief en muzikaal (zo speelt hij prachtig piano), heeft een goed ontwikkeld gevoel voor stijl en bezit een liefde voor mooi design. Hij zoekt een vrouw van de wereld, goedlachs, vrolijk en naturel. Wat hij verwacht van een relatie? Lachen, lachen, lachen en nog eens lachen.



'Ik ben mobile developer en maak mobiele applicaties voor bedrijven en soms ook voor particulieren. Dit vooral voor de twee bekendste platformen, iOS en Android. Ik ben een energiek en sportief iemand die graag van het leven geniet. Iets dat ik binnenkort hopelijk kan delen met iemand. Ik ben nu 7 jaar vrijgezel en heb voor dit avontuur 2 echte relaties gehad. Ik ging er tot nu toe vanuit dat ik de liefde van mijn leven ooit ging vinden door ze letterlijk tegen het lijf te lopen. Zoals in de romantische komedies (lacht). De laatste 2 jaar heb ik wel Tinder geprobeerd, maar dat was het ook niet. Omdat het dan precies geforceerd is. Via Blind Getrouwd hoop ik iemand te leren kennen die sociaal is, van het leven geniet en die mij vooral aanvaardt zoals ik ben. Mijn ideale trouwfeest, naast een toffe madam? Eentje waarbij ik al mijn vrienden en familie rond me heb, waar lekker eten is, gevolgd door een dansfeest waar iedereen uit de bol gaat.”



NICK LAENEN

38 jaar, steward en instructeur uit Antwerpen



Nick omschrijft zichzelf als positief, grappig, gevoelig en energiek. Hij probeert elke dag alles uit het leven te halen en is een prettig gestoorde levensgenieter die de dingen zegt zoals hij ze ziet. Door zijn onregelmatige werktijden als steward is het niet evident om een serieuze relatie op te bouwen. Vertrouwen, humor en communicatie vindt hij erg belangrijk in een relatie. Zijn ideale partner is iemand die ook humor heeft, met beide voeten op de grond staat, die trouw is en gelooft in de ware liefde.



'Ik ben iemand die leeft volgens het uitgangspunt: je leeft maar één keer. Ik probeer alles uit het leven te halen, reis super veel, ook buiten m’n werk als cabin crew purser. Naast het vliegen geef ik ook les aan piloten en cabin crew. Ik ben altijd goedgehumeurd en vrienden zijn enorm belangrijk voor mij. Ik ben enorm dankbaar voor al die positieve dingen in mijn leven, alleen mis ik nog iemand om dit allemaal samen mee te beleven. Ik heb een paar relaties gehad van enkele jaren, waarvan 2 lange afstandsrelaties, wat het er natuurlijk niet makkelijker op maakte. Ondertussen ben ik 2 jaar vrijgezel. Door al even single te zijn weet ik ook perfect wat ik wil en zeker wat ik niét wil. Mensen daten niet meer zoals vroeger. Het is allemaal heel vluchtig en ik hou echt nog van de ‘authentieke manier’ van daten: rustig aan, samen op café en wachten met die eerste kus tot na een paar dates. Jammer genoeg willen velen daten in een stroomversnelling en haken ze af als het niet snel genoeg gaat. Of ik in Blind Getrouwd dan op mijn plaats zit? Zeker wel, want net doordat mijn echtgenoot hetzelfde engagement durft aan te gaan als ik, weet ik dat hij het even serieus wil aanpakken. Ik hoop een leuke spontane man voorgeschoteld te krijgen die mij vanaf het eerste ogenblik op m’n gemak kan laten voelen. Iemand die net zoals ik humor gebruikt om zijn zenuwen onder controle te houden.'



CHRISTOPHE RAMONT

38 jaar, ambtenaar bij de stad Gent, uit Gent



Christophe omschrijft zichzelf als eerlijk, immer positief en enthousiast, een wereldburger, cultuurliefhebber en een foodie die zelf voor geen meter kan koken. Hij zoekt een partner om dromen en avonturen mee te delen maar ook de miserie en de tegenslagen te verwerken die soms bij het leven horen. Eerlijkheid, vertrouwen, communicatie en er onvoorwaardelijk zijn voor elkaar, zijn voor hem cruciale waarden in een relatie. Zijn ideale partner is humoristisch, intelligent, heeft veel zin voor initiatief en een sterk relativeringsvermogen. Voor Christophe is trouwen heel belangrijk. Dat doe je niet zomaar. “Je gaat een engagement aan met iemand voor een lange tijd, en dat doe je hopelijk maar één keer”.



'Ik werk voor de Stad Gent voor de dienst internationale relaties en netwerken, daar ben ik voornamelijk bezig met internationale solidariteit, wat algemeen misschien beter bekend is als ontwikkelingssamenwerking. Mijn werklocatie is het Vredeshuis: een open huis voor verenigingen en organisaties die werk willen maken van een betere wereld. Ik ben een enthousiaste levensgenieter. Eentje die graag eet maar zelf minder goed kookt, en wel fan is van een streepje cultuur. Een wereldburger alleszins, met een steeds groter wordende lijst van bestemmingen die ik nog wil zien. Tot op heden heb ik nog niemand gevonden waaraan ik blijvend al mijn vertrouwen kon geven, wat belangrijk is in een relatie. En begon ik zelf te twijfelen na een tijd, wat het vertrouwen niet ten goede kwam. Misschien blokkeerde ik een relatie zelf wat uit angst dat het misschien niet zou blijven duren. Ondertussen ben ik vier jaar vrijgezel. Ik hoop op een positieve en enthousiaste man, dé man van mijn leven.'



Herbekijk de speciale aflevering van de 'Blind Getrouwd'-talkshow op VTM GO. Sean Dhondt en Bab Buelens stellen alle deelnemers voor. Daarnaast gaan ze ook speeddaten met de deelnemers en gaan langs bij de 'Blind Getrouwd'-experten die elk vanuit hun eigen expertise tips geven over de matchmaking. Dat gebeurt niet zomaar: het is de bedoeling dat Sean en Bab op basis van alle verzamelde info zélf de deelnemers proberen matchen. En zo kunnen kijkers hetzelfde doen.



'Blind Getrouwd'-talkshow, aflevering 1, nu bij VTM GO.



