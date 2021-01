Maak het mee! De nieuwe telenovelle 'Lisa' in avant-première

Foto: VTM - © DPG Media 2021

Het is aftellen naar de start van de gloednieuwe telenovelle 'Lisa', de opvolger van de populaire heruitzendingen van 'Sara'. Kan je niet wachten? Dan heeft VTM een verrassing voor alle Lisa's van het land!

Als jij Lisa heet, mag je de nieuwe telenovelle van VTM in avant-première ontdekken. Eén dag voor de rest van 't land. Ook als je naam: Lize, Annelies, Elisabeth, Lise of iets wat erop lijkt is, mag je je inschrijven! En dat hoeft niet alleen want je mag iemand uitnodigen om de extra lange aflevering te bekijken.



Ben jij niet gezegend met de naam Lisa, maar heb je een andere naam? Niet getreurd! Overtuig een Lisa om zich in te schrijven en kijk samen in avant-première naar de nieuwe telenovelle Lisa. Inschrijven doe je HIER.



Lees ook: