Luk Alloo gaat achter de schermen bij de politierechtbank van Aalst

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Mireille Schreurs, echtgenote van politicus Karel De Gucht, was ooit de jongste politierechter van het land. Na 34 jaar dienst als rechter in de politierechtbank van Aalst hangt ze nu haar zwarte toga aan de haak.

Luk Alloo volgde haar enkele maanden tot haar pensioen voor de gloednieuwe tweedelige reportagereeks 'Alloo in de Politierechtbank' op donderdag 30 januari en 6 februari om 22.10 uur bij VTM.

Luk Alloo brengt de laatste rechtszaken van Schreurs in beeld en blikt met haar terug op haar jaren aan de politierechtbank. Ondertussen volgt hij hoe chauffeurs, die door de wegpolitie een proces verbaal krijgen, het in de rechtbank doen wanneer ze voor rechter Schreurs verschijnen. Wat is hun verhaal? Hoe hebben ze de rechter ervaren? En hoe staan ze tegenover een mogelijke boete?

Mireille Schreurs: 'Oordelen is bijzonder moeilijk. Maar twijfel moet blijven leiden tot vrijspraak. Ik stel wel vast dat het respect voor justitie aan het wegebben is. Er is veel meer ‘j’en foutisme’ als mensen moeten passeren op de rechtbank. Vroeger was er veel meer schroom om voor de rechtbank te verschijnen.'

De top drie van zaken die voorkomen in politierechtbanken in ons land zijn overdreven snelheid, dronken rijden en veel vluchtmisdrijven met kleine materiële schade. Luk Alloo luistert in de twee afleveringen van 'Alloo in de Politierechtbank' naar de pleidooien van zulke zaken. Hij praat onder andere met André, die al voor de 50ste keer voor de politierechtbank moet verschijnen, met George, die dronken achter het stuur kroop, en met Ibrahim, die betrapt werd op een overtreding met zijn wagen.

'Drinken en rijden zijn echt niet te combineren. Het is het één of het ander.' Op haar laatste werkdag als politierechter houdt Schreurs tegen Luk Alloo een vurig pleidooi voor nog minder tolerantie voor alcohol achter het stuur. Meer dan eens ziet ze dezelfde gezichten verschijnen in 'haar' rechtbank, mensen wiens rijbewijs wordt ingetrokken omdat ze dronken achter het stuur zitten. 'Voor drinken zijn er geen verzachtende omstandigheden. Dronken achter het stuur zitten is onverantwoord. Als je een pint drinkt, moet je niet meer rijden', aldus Schreurs.

Mireille Schreurs wil zich na haar pensioen bezig houden met hedendaagse kunst. Samen met haar zoon Jean-Jacques De Gucht wil ze exposities organiseren.

'Alloo in de Politierechtbank', donderdag 30 januari en 6 februari om 22.10 uur bij VTM.