Luistercijfers! VRT-radiobereik groeit, Radio 2 blijft de grootste

Ook in de vakantiemaanden luisterden 2,7 miljoen mensen elke dag naar een van de VRT-radiozenders. Dat blijkt vandaag uit de nieuwste meting door het Centrum voor Informatie over de Media (CIM).

Radio 1 ziet zijn marktaandeel stijgen naar 8,3 procent, onder meer dankzij een intense sportzomer. Radio 2 houdt zijn koppositie stevig vast met een marktaandeel van 29,1 procent en elke dag 1,2 miljoen luisteraars. Studio Brussel ziet zijn community groeien met 40.000 luisteraars, het marktaandeel groeit van 8 naar 8,7 procent. Jongerenzender MNM bereikt elke dag ruim 540.000 luisteraars en behoudt daarmee de band met z’n jonge publiek. Klara tenslotte groeit van 2,2 naar 2,4 procent marktaandeel. De cijfers gaan enkel over het live luisteren. Het herbeluisteren van fragmenten of het luisteren naar onze podcasts, dat ook verder zien groeit, zit hier niet in.

De mooie luistercijfers voor afgelopen zomer doen de radiomakers bij de VRT uitkijken naar het vervolg van dit najaar. 'We zien al onze radionetten in bereik groeien en dat in een uitdagende markt', zegt Els Van de Sijpe, manager VRT-radio&audio. 'Ondertussen zijn we een najaar ingegaan waar we heel hard naar uitgekeken hebben. Want na anderhalf jaar radio maken vanuit onze studio’s kunnen we weer doen waar live radio zo goed in is, ons publiek bijeenbrengen en verbinden, met radio-acties, met evenementen en kleine en grote muzieksessies. Van I want to dance again van Studio Brussel tot Iedereen Klassiek van Klara in Brugge. Van een groot radiofeest voor de winnaar van De Strafste School van MNM eind deze maand tot De Warmste week van VRT in Mechelen en in heel Vlaanderen.'

Marktaandeel (12+)

VRT globaal 58,0%

Radio 1 8,3%

Radio 2 29,1%

Klara 2,4%

MNM 7,9%

Studio Brussel 8,7%