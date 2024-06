Luistercijfers! Qmusic en JOE blijven tweede en derde grootste zender in Vlaanderen

Qmusic en JOE bevestigen hun prominente positie als tweede en derde grootste zender in Vlaanderen. Qmusic blijft het goed doen bij het brede publiek (12+) met een marktaandeel van 12,8%. Bij de zenderdoelgroep van 18 tot 44-jarigen houdt Qmusic haar positie als marktleider vast met 23,3%.

Intussen noteert JOE een marktaandeel van 11,5% bij het brede publiek (12+). Ook binnen de leeftijdsgroep van 35-54-jarigen staat JOE sterk en behoudt de zender met 15,5% marktaandeel een stabiele positie.

Daarnaast blijft digitale rockzender Willy een vaste waarde, met een marktaandeel van 3,1% binnen de doelgroep van 18-54-jarigen. Ook Willy Class X doet het samen met de themazenders van JOE en Qmusic goed, met een gezamenlijk marktaandeel van 4,1% (18-54 jarigen). Luisteraars weten vooral de nieuwe themazender JOE Gold, dat verder bouwt op het succesvolle parcours van JOE 60s & 70’s, steeds meer te smaken. Dat alles blijkt uit de nieuwe CIM-luistercijfers die woensdag 19 juni bekendgemaakt werden voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 30 april 2024.

Qmusic, JOE en Willy kijken uit naar een zomer die barst van de muzikale energie en beleving. De zenders trekken eropuit en beloven een stevige dosis live muziek, entertainment en zonnige vibes.

Michael Dujardin, channel director Qmusic: 'Het beloven drukke weken te worden bij Qmusic! Volgende week vrijdag verwelkomen we 19.000 enthousiaste feestvierders in Flanders Expo Gent voor De Foute Party, dit jaar opnieuw 2 maanden van tevoren volledig uitverkocht. Het is de grote finale van 'De Foute 728', de hitlijst waarmee we vanaf maandagochtend opnieuw een enorme dosis positiviteit door heel Vlaanderen verspreiden. Daarna heeft het Qmusic-team een heel kort nachtje, want op zaterdag 29 juni openen we opnieuw het Q-Beach House. De hele zomer lang ontvangen we op het strand van Oostende honderdduizenden mensen met live radio, een prachtig terras met zomerse hapjes en drankjes én heel veel livemuziek. De zomer wordt zaterdagmiddag officieel geopend samen met Regi, Gustaph en Laura Tesoro. We kijken er enorm naar uit om met het volledige team opnieuw voor meer dan twee maanden te kunnen neerstrijken op ons favoriete plekje aan de kust.'

Charlotte Ghekiere, channel director JOE & Willy: 'Ook JOE trekt terug naar de kust. We staan te popelen om op 12 juli de deuren te openen van het JOE Summer Island op de zeedijk van Westende. Verwacht je aan straffe live radio, veel livemuziek, gratis optredens van onder meer Belle Perez, Stan Van Samang en Berre, verschillende kermisattracties, unieke beleving en evenementen. Uiteraard zal er ook een ruime keuze zijn aan heerlijke versnaperingen en verfrissende drankjes. Nieuw bovendien dit jaar is 'Happy Hour', elke dag tussen 16.00 en 18.00 uur. Dat wil zeggen 1+1 op drank én attracties! Kortom, redenen genoeg om af te zakken naar JOE Summer Island voor een onvergetelijke (gezins)uitstap! En ook Willy zorgt deze zomer voor de perfecte soundtrack, voor oud én jong. Met de hulp van onder meer Jasper Steverlinck, Mauro en School is Cool kregen kinderliedjes een rock make-over want ‘het leven rockt niet altijd’ tijdens lange autoritten naar het zuiden. Met deze remixen willen we het leed voor menig ouder verzachten. Daarnaast strijkt Willy deze zomer opnieuw neer in M Leuven met live radio, veel livemuziek en evenementen. Elke donderdagavond organiseren we afterwork dj-sets en tal van gratis optredens van onder meer Johannes Is Zijn Naam maar ook beloftevolle bands als Lightspeed en Ratmosphere, een live-optreden van Willy On Tour,... Welkom in Leuven!'