Luistercijfers! Play Nostalgie en Nostalgie Plus gecumuleerd op 5,8%

Vandaag zijn de luistercijfers gepubliceerd voor de periode januari-april 2024. De resultaten van de vorige meting, de periode september-december, bleken voor radiozenders Play Nostalgie en Nostalgie Plus zeer opmerkelijk te zijn.

Play Nostalgie, voorheen bekend als Nostalgie, scoorde toen opvallend lager, terwijl zusterzender Nostalgie Plus een gigantische stap voorwaarts maakte. Het is hoogst ongewoon dat een radiozender 30% van zijn bereik verliest in één golf, nog vreemder wordt het als dit integraal in eigen huis blijft en naar een zender gaat met (bijna) dezelfde naam als de vorige. Er bestaat duidelijk een naamsverwarring tussen de stations, die wellicht ook in deze golf nog zichtbaar is. Play Nostalgie haalt op de algemene doelgroep 12+, met de resultaten van vandaag erbij, een gecumuleerd marktaandeel (over de laatste drie golven) van 4,2%, Nostalgie Plus blijft het bovenmatig goed doen en behaalt gecumuleerd 1,6% in dezelfde doelgroep. En die verhouding lijkt op dit moment niet te kloppen.

(Play) Nostalgie is hierover constructief met het CIM in overleg gegaan en er zijn maatregelen getroffen, om die mogelijke verwarring in de toekomst te beperken. Voor de golf die vandaag gepubliceerd is, werden die maatregelen nog niet ingevoerd (de meting was al bezig toen het overleg gebeurde), vanaf de volgende golf zijn die maatregelen wel aanwezig. De resultaten van de volgende meting zullen in oktober 2024 gepubliceerd worden.

Play Nostalgie en Nostalgie Plus staan voor een mooie zomer, waarbij Play Nostalgie opnieuw naar Nieuwpoort trekt voor een hele zomer live radio aan de Vlaamse kust. Daarnaast wordt er verder gebouwd op de stevige fundamenten die al werden gelegd.