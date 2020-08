Luistercijfers: Nostalgie bevestigt, fanbase NRJ groeit

De radiobereikcijfers die het CIM vrijdag 21 augustus bekendmaakte, bevestigen de mooie groei van Nostalgie van begin dit jaar.

Het gaat hier om de cijfers van januari tot en met juni, met dien verstande dat de maanden maart en april niet zijn opgenomen. In die periode werd er – door de COVID-impact – niet gemeten. Nostalgie bereikt wekelijks 913.00 luisteraars en behoudt op de algemene doelgroep 12+ zijn marktaandeel van 7,4%. Op de commerciële doelgroep 35 – 54 behaalt Nostalgie een stevige 10,9%. De luisterduur bedraagt binnen die doelgroep 205 minuten. Daar komt bij dat de zender in coronatijden ook steeds meer digitale fans aan zich kan binden.

Directeur Radio, Tom Klerkx: 'Het is een atypische periode en ook meting, dus we zijn zeer tevreden met deze resultaten. We hebben de afgelopen maanden zowel voor als achter de schermen enorm mooie dingen gedaan. We hadden onze geweldige muziek-acties: 'The Big 5', '60u60s' en onze 'Summer Feeling Top 1000'. We deelden duizenden gratis mondmaskers uit met coole classics erop en verzamelden samen met onze luisteraars de mooiste Summer Stories. Achter de schermen bouwden we een nagelnieuwe studio en lanceerden we een nieuwe app en website. Meer dan ooit klaar voor een super najaar dus!'

Dat radio-najaar is bij Nostalgie overigens afgelopen week al van start gegaan. Met o.a. 'De Vroegste Ochtendshow van Vlaanderen' met Herbert & Astrid, een nieuwe 'Avondspits' met Bjorn Verhoeven en het na één week al fel gesmaakte 'Lena Lena' met Leen Demaré. Meer informatie over de nieuwe programma’s en de najaarsplannen lees je in deze speciale editie: https://nl.nostalgie.be/nieuws/ontdek-hier-ons-nostalgie-magazine.

Wegens groot succes -en helaas ook omdat het nog steeds nodig is- deelt Nostalgie vanaf maandag weer massaal mondmaskers uit. ​​​​​​​

NRJ wint op alle doelgroepen

Ook NRJ kon zich de afgelopen maanden meer dan handhaven. De zender voor de Urban Billies verraste met succesvolle Live Streams van zowel nationale als internationale artiesten, het corona-format 'NRJ Shout Out', de veelbesproken reeks '20 in 2020' en de zomerse 'NRJ Stages' waarbij je een festivalbeleving in je eigen tuin kon winnen. NRJ groeit in de jonge doelgroep 25-34 naar een marktaandeel van 1,2% en kan die jonge fans ook steeds langer aan zich binden. De luisterduur steeg naar maar liefst 153 minuten.

Directeur Radio, Tom Klerkx: 'Met NRJ zitten we erin voor de lange termijn. We merken dat we elke golf opnieuw meer luisteraars kunnen overtuigen. En die ambitie blijven we uitstralen, want ook bij NRJ konden we niet wachten om erin te vliegen met de nieuwe najaarsprogammatie. Ons nieuwe middagblok, 'NRJ BREAK' met Kim Muylaert ging al op 10/08 van start en vanaf deze week knallen we de luisteraars wakker met Michaël Joossens, Julie Vermeire en Josefien Weyns in de jongste 'Ochtendshow'. Energieker kan je dag niet starten...'

Alle info over de NRJ programma’s en plannen vind je via de (ook totaal vernieuwde) NRJ app of op NRJ.be.