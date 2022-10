Luistercijfers: MNM sterkste jongerenzender, Radio2 blijft marktleider

MNM is de grootste jongerenzender van Vlaanderen. Dat blijkt vandaag uit de nieuwe meting door het Centrum voor Informatie over de Media (CIM). De VRT-jongerenzender bereikte afgelopen maanden (mei tot augustus 2022) dagelijks bijna 1 op 5 van de 12- tot 24-jarigen in Vlaanderen en is daarmee uitgesproken marktleider op die jonge doelgroep.

Radio2 blijft met voorsprong de grootste radiozender. Alle VRT-radiomerken laten stabiele cijfers optekenen.

Steven Lemmens, nethoofd MNM en Studio Brussel: 'We zijn heel blij dat de jonge luisteraars hun weg vinden naar MNM! Met acties als MNM Blokhut en onze zomeruitzendingen aan zee, proberen we die jonge doelgroep aan te spreken. Het is dan ook fantastisch om te zien dat we daarin slagen.'

Radio2 haalt een marktaandeel van 28,3% en is daarmee afgetekend marktleider in een radiolandschap dat een steeds diverser en rijker aanbod aan (digitale) zenders telt. Radio 1 haalt ook in deze golf een stevig marktaandeel van 8,5%. Ook Klara handhaaft zijn marktaandeel van 2,4%. Studio Brussel ten slotte houdt zijn marktaandeel stabiel op 7%.

De cijfers slaan enkel op het live luisteren naar radio. Het groeiend audio en podcast luisteren is hier niet inbegrepen en daar zet VRT ook sterk op in. Zo haalden de VRT-podcasts over alle platformen heen in september maar liefst 3,4 miljoen starts. Ook het beluisteren van korte radio- en audiofragmenten in de VRT-apps steeg afgelopen periode verder door naar bijna 1 miljoen starts per maand.

Els Van de Sijpe, Manager Radio & Audio bij VRT: 'De bijna 2,6 miljoen luisteraars die dagelijks op één van onze radiomerken afstemmen, kunnen zich schrap zetten voor een straf VRT-najaar, met veel livebeleving. Zo geeft Studio Brussel vandaag alvast de aftrap van 'De Jaren Nul', een muzikale topweek in een virtueel decor. MNM bouwt op naar de finale van 'De Strafste School' en eind oktober verwelkomt Klara duizenden liefhebbers van klassieke muziek in Brugge. En er volgt nog veel meer om naar uit te kijken dit najaar, met onder meer de 'Radio 1 Sessies', de 'MNM1000', 'De Warmste Week' in Hasselt en heel Vlaanderen, de 'Radio2 Top2000' in Roeselare en 'De Tijdloze'.'