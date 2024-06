Luc Appermont en Radio2 vieren de 1000ste 'Zoete Inval'

Feest! Want 'De Zoete Inval' bestaat 1000 afleveringen. Dat werd stevig gevierd met een extra lange aflevering, op Radio2 en voor het eerst ook te bekijken op VRT 1.

Feest met Margriet Hermans, Koen Crucke en co

Het legendarische spelprogramma van Radio2 begon op zaterdag 5 mei 1990. Een hele generatie groeide op met het programma. En nog steeds wordt er in heel Vlaanderen elke zaterdagochtend meegespeeld. Luc Appermont bracht een iconisch panel samen met Margriet Hermans, Koen Crucke, Jacques Vermeire en Peter Van de Veire in het cultuurcentrum De Kimpel in Bilzen. Ann & Daan waren hosts van dienst voor de tv-special en ook een van de vragenstellers. Goedele Liekens en Herman Verbruggen stelde ook de scherpste en grappigste vragen.

Günther Neefs, Bart Peeters en Bart Kaëll zorgen voor de muziek. En die laatste heeft zelfs een verrassing van formaat voor Luc Appermont...

Voor deze speciale editie werd een XL-aflevering van drie uur ingeblikt. Deze is te herbekijken via VRT MAX.

Afspraak in september voor de 1001ste aflevering van 'De Zoete Inval'!

De 1000ste 'Zoete Inval', vanaf nu op VRT MAX. 'De Zoete Inval' is ook te beluisteren als podcast via VRT MAX.