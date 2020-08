'Love Island' is (bijna) terug op VIJF - VIDEO

Foto: VIJF - © SBS Belgium 2020

'Love Island' zorgt vanaf maandag 31 augustus voor dagelijkse verslavende televisie op VIJF, op zaterdag onder anderen met het gloednieuwe 'Love Island: Aftersun'.

'Love Island' komt terug met een tweede seizoen en pakt het nog grootser en spannender aan met een extra nieuwe aflevering op zaterdag van de loveshow: 'Love Island: Aftersun'.

Wil jij graag helemaal up-to-date zijn met alles wat er de afgelopen week in de villa gebeurde? Viktor en Holly presenteren op zaterdagavond 'Love Island: Aftersun'. Samen met de afvallers van de week bekijken ze het leven in en naast het huis, hoe blikken ze terug op hun avontuur, wat zag je niet in de afleveringen en nog beter: wat ze vinden ze van de nieuwe islanders die al klaar staan om de villa te betreden? je komt het elke zaterdag te weten in 'Love Island: Aftersun' op VIJF.

Op maandag 31 augustus verklaren Viktor Verhulst en Holly Mae Brood met een liefdesschot vanuit Gran Canaria het najaar van VIJF voor geopend. Tien Vlaamse en Nederlands singles vertoeven vanaf dan zes weken lang met elkaar in de luxueuze 'Love Island'-villa in de hoop hun liefdesmatch te vinden. De singles moeten zich volledig openstellen voor de liefde én ook de harten van de kijkers zien te veroveren. Zij bepalen welke deelnemers in de show blijven, maar ook welk stel ze willen kronen tot het sterkste koppel van het eiland. Vorig jaar hielden acht kandidaten een relatie over aan hun liefdesavontuur. En de liefde viert nog steeds hoogtij bij lovebirds en winnaars van 'Love Island 2019' Denzel en Aleksandra.

'Love Island', vanaf 31 augustus op VIJF.