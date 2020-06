Lieven Van Gils maakt zomers boekenprogramma op Radio 1

Foto: © VRT 2020

'Zomerhuis met Boeken', zo heet het boekenprogramma waar Radio 1 vanaf 5 juli elke zondag mee uitpakt. Presentator Lieven Van Gils praat met auteurs en bekende boekenliefhebbers over hun favoriete boeken en de thema's die daarin aan bod komen.

Dat levert naast fijne gesprekken ook een fijne reeks boekentips op voor wie in de zomer wil lezen.

Een boekenliefhebber, een auteur en Lieven Van Gils. Meer is er niet nodig voor een wekelijks boeiend boekenprogramma op Radio 1 deze zomer. Elke week komt een boek aan bod, dat door de schrijver en een lezer/liefhebber becommentarieerd en vooral met passie verdedigd wordt. Dat levert een fijne stapel leesvoer op voor al wie zich deze zomer aan de rand van het zwembad – in de schaduw van een bladrijke boom – of gewoon in zijn favoriete zetel wil overleveren aan de schoonheid van een boek. Ook al reizen we deze zomer misschien niet ver, met de juiste boeken in onze koffer kan de vakantie niet stuk. Radio 1 helpt de luisteraars dan ook graag bij het kiezen.

In november boekenfeest

Om de pijn te verzachten nu de Boekenbeurs dit jaar niet kan doorgaan, organiseert Radio 1 dit najaar een feestje voor alle boekenliefhebbers, auteurs, uitgevers en lezers. In de herfstvakantie houdt de actuazender elke dag een boekenfeest van 9.00 tot 12.00 uur, met presentatoren als Ruth Joos, Annelies Moons, Koen Fillet, Lieven Vandenhaute en Lieven Van Gils.

'Zomerhuis met Boeken' met Lieven Van Gils, vanaf 5 juli elke zondag van 13.00 tot 14.00 uur op Radio 1.