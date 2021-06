Liefdesboodschappen van 'WtFOCK' in grote Vlaamse steden

Naar aanleiding van het laatste seizoen van de immens populaire onlinereeks 'WtFOCK' hebben de makers liefdesboodschappen aangebracht in enkele grote Vlaamse steden. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

In steden als Kortrijk, Brugge, Gent, Antwerpen, Mechelen en Hasselt kon je liedesboodschappen in meerdere talen vinden op plaatsen en pleintjes waar veel jongeren komen. De boodschap is duidelijk en altijd dezelfde: 'Alles is Liefde'. De zin werd aangebracht in het Turks, Pools, Arabisch, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Duits, Italiaans en Noors. Die laatste taal is die van 'SKAM', waarop 'WtFOCK' gebaseerd is. 'Alt er love' is een veelgebruikte boodschap in het origineel.

Het verspreiden van de liefdesboodschappen gebeurde naar aanleiding van het tiende en laatste seizoen van 'WtFOCK'. De reeks, die online enorm leeft onder de jongeren, is een productie van SBS Belgium, Sputnik Media en Telenet.

