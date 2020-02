Liandra Sadzo is nieuwe inspecteur in 'De Buurtpolitie' - VIDEO

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Op maandag 24 februari keert 'Echte Verhalen: De Buurtpolitie' terug met een - ondertussen reeds - dertiende seizoen, en dat in mooi gezelschap. Liandra Sadzo vervoegt de cast en maakt haar intrede als inspecteur.

Liandra (°15 juni 1999) is een Vlaamse actrice met Zuid-Amerikaanse roots. Op jeugdige leeftijd kwam ze al in contact met de showbizz als danseres van o.a. Regi, Ian Thomas en Slongs Dievanongs. In 2008 werd ze Belgisch kampioene hip-hop. Een jaar later vertegenwoordigde ze België samen met Laura Omloop op Junior Eurosong in Kiev. Met de goochel-dansact Imagenie haalde ze in 2012 de halve finale van 'Belgium's Got Talen' en haar acteerdebuut maakte ze in de film Zot van A. van Jan Verheyen.

Bij het grote publiek is ze vooral bekend door haar rol als Kyra in de jeugdreeks 'D5R' of als Merel in de muzikale Ketnet-reeks '#LikeMe'. Tussendoor kroop ze ook nog in de huid van Rox in de Disney Channel-reeks 'Just Like Me!', en bracht ze een boek uit onder de naam 100% Liandra. Haar acteerwerk combineert ze met modellenwerk en haar studie Interieur & Design aan de Thomas More Hogeschool.

'Wie wil er nu niet achter boeven spurten, hen onder schot houden en in de boeien slaan? De avonturen van 'De Buurtpolitie' heb ik gevolgd, maar ik wist niet dat dit over échte verhalen ging! Dat maakt het nog éxtra spannend. De eerste opnames zijn zeer goed verlopen. Ik voelde me onmiddellijk op mijn gemak in het politiekorps en in mijn agentenpakje. Meespelen in 'De Buurtpolitie' is zonder te overdrijven toch wel iets dat op mijn bucketlist stond. Van nature ben ik een persoon die zéér slecht tegen onrecht en onrechtvaardigheid kan. Daarom is de rol van Louise in 'De Buurtpolitie' me dan ook op het lijf geschreven.'

In 'De Buurtpolitie' kruipt Liandra in de huid van inspecteur Louise Mertens. Ze kent Nour (Idalie Samad) en Emma (Lisa Gerlo) van op de politieschool en omdat zij zo enthousiast waren over het korps van commissaris Berckmans (Willy Herremans) heeft ze meteen gesolliciteerd toen er een vacature vrijkwam. Louise is een gedreven, jonge agente. Ze is streng maar rechtvaardig en laat niet met zich sollen. Naar de collega’s toe is ze zeker sympathiek, maar nogal gereserveerd, een beetje mysterieus zeg maar. Collega Koen (Andy Peelman), met wie Louise steeds op pad gaat, vist graag naar haar privéleven maar hij vangt meestal bot.

Ook nieuw in dit dertiende seizoen: Vince (Dempsey Hendrickx), Sami (Junes Lazaar), Nour (Idalie Samad) en Emma (Lisa Gerlo) zijn stagiair af en zijn benoemd tot inspecteur, terwijl Floor (Ianthe Tavernier) het geschopt heeft tot hoofdinspecteur. En alle agenten uit het korps krijgen vanaf nu een bodycam mee op hun interventies, wat zorgt voor een extra dimensie én extra spanning op het scherm.

Het vorige seizoen van 'De Buurtpolitie' werd gevolgd door 376.969 kijkers, goed voor een marktaandeel van 33,3% (VVA 18-54).

'De Buuurtpolitie', vanaf maandag 24 februari om 18.20 uur op VTM.