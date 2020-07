Legendarisch VRT-correspondent Roger Simons ('uit Londen') overleden

VRT-correspondent Roger Simons is overleden. De journalist stierf op 93-jarige leeftijd in de Britse hoofdstad. Dat vernam de openbare omroep van zijn zoon.

Roger Simons was legendarisch als correspondent in het Verenigd Koninkrijk voor de openbare omroep. Hij versloeg er de gebeurtenissen al sinds 1961 tot aan zijn pensioen in 1992. Voor hij in Groot-Brittannië aan de slag ging was hij al buitenlandcorrespondent voor een aantal buitenlandse kranten én Gazet van Antwerpen. Simons was bekend om zijn typische stemgeluid en afsluitende zin 'Dit was Roger Simons, uit Londen'.

Simons ging in 1992 officieel met pensioen, maar hij bleef verslag uitbrengen voor de VRT tot 2002, toen hij al 75 was. De VRT meldt ook nog dat Roger Simons in 1992 werd bedacht met de titel van Officier in de Orde van Leopold III voor zijn verdienstelijke bijdrage aan de uitstraling van België.

Roger Simons werd 93. Hij overleed in zijn geliefde Londen.

Bron: VRT NWS