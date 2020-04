Leen Demaré aan de slag bij Nostalgie

Foto: © Nostalgie 2020

Goed nieuws bij Nostalgie waar radio-icoon Leen Demaré het DJ-team gaat vervoegen. Vanaf 16 mei presenteert Leen er het ochtend-programma op zaterdag én zondag tussen 7.00 en 10.00 uur. Ook radiomaker pur sang Elias Smekens vervoegt het Nostalgie DJ-team.

Managing Director Radio Tom Klerkx: 'Bij Nostalgie blijven we voortbouwen aan ons helder en mooi groeiverhaal. We zijn heel blij dat Leen Demaré ons team komt vervoegen. Leen heeft ongelooflijk veel radio-kilometers op de teller en past 200% in ons groeiverhaal met Nostalgie. Ook met Elias is het een blij weerzien uiteraard en het is uitkijken naar de vele mooie radio-uren die zij allebei gaan brengen.'

In deze #Blijfinuwkot-tijden doet Nostalgie het bijzonder goed. Luisteraars reageren in grote getale en uitermate positief op de vele initiatieven. Zo werd de ALL YOU NEED IS LOVE-oproep van de Nostalgie-DJ’s al meer dan 111.000 keer bekeken; er worden massaal classics 'geschonken' en verhalen gedeeld tijdens de Classics Top2020 en we noteren nooit geziene piekcijfers wat betreft het online luisteren naar Nostalgie.

Leen Demaré: 'Wat ben ik blij dat ik terug radio kan en mag gaan maken. Net als jullie allemaal zit ik hele dagen thuis en geniet ik met volle teugen van de Classics Top 2020, die straffe langste lijst met de beste muziek van de laatste 40 jaar. Dat ik bij die zender aan de slag mag, dat geeft me goesting, dat geeft me vleugels. What a Feeling.'

Tot 18 april kan je bij Nostalgie nog genieten van de 'Classics Top 2020'. Daarna gaat de zender van start met 'The Big 5', een actie waarbij de luisteraars zelf hun ultieme lijsten samenstellen in vijf grote genres: Rock, Belpop, Franstalig, New Wave en Dance.