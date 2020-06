'Leef' van André Hazes opnieuw op 1 in 'De Foute 528' van Qmusic

Foto: Qmusic - © DPG Media 2019

De Qmusic-luisteraars zijn 'Leef' van André Hazes nog lang niet moe, want ze stemden het nummer net zoals vorig jaar helemaal bovenaan in De Foute 528.

Dat maakten Qmusic-dj's Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe bekend. Het duo presenteerde vandaag van 6.00 tot 18.00 uur de finaledag van 'De Foute 528'. De top 3 werd aangevuld door Captain Jack met het gelijknamige nummer en 'Sweet Caroline' van Christoff. Die laatste is daarmee de hoogst genoteerde Belg in 'De Foute 528'. 2 Unlimited en Paul Severs moeten hun podiumplaats van vorig jaar dus afgeven.

ABBA is de absolute favoriet van de Qmusic-luisteraars, want ze staan maar liefst 12 keer in 'De Foute 528'. 'Dancing Queen' is hun hoogst genoteerde nummer op plaats 14. ABBA laat daarmee Milk Inc. ver achter zich, die met 9 nummers in de lijst op de tweede plaats staan. Dorothee Vegas & Like Maarten, de alter-ego's van Qmusic-dj's Maarten en Dorothee, staan twee keer in de lijst met hun remixen van 'Als Een Leeuw In Een Kooi' van Willy Sommers op nummer 9 en 'Atje Voor De Sfeer' op de 100ste plaats.

De top 10 van 'De Foute 528':

1. André Hazes - Leef

2. Captain Jack - Captain Jack

3. Christoff - Sweet Caroline

4. X-Session - On And On

5. Bart Kaëll - Zeil Je Voor Het Eerst

6. Aqua - Barbie Girl

7. Get Ready! - Diep

8. Steps - 5, 6, 7, 8

9. Willy Sommers feat. Dorothee Vegas & Like Maarten - Als Een Leeuw In Een Kooi

10. 2 Unlimited - Jump For Joy

Vlaanderen kleurt fout tijdens De Foute Party in Quarantaine

Dé apotheose van De Foute Maand van Qmusic is vrijdag 26 juni: 'De Foute Party in Quarantaine'. Niet alleen zijn er optredens van Willy Sommers, Sam Gooris, 2 Fabiola, Samson & Marie en Dorothee Vegas & Like Maarten. Ook de Qmusic-dj's draaien dj-sets vol foute muziek. Het foutste feest is vanavond vanaf 20.00 uur te volgen op de radio, op Qmusic.be, in de Q-app, op Kanaal 39 van Telenet, op de Facebook-pagina van Qmusic en op HLN.be. Om middernacht wordt een herhaling van De Foute Party in Quarantaine uitgezonden bij Q2.