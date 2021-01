LangZullenWeLezen en Poëziecentrum brengen mensen dichter bij elkaar op Gedichtendag

LangZullenWeLezen en PoŽziecentrum brengen mensen dichter bij elkaar op Gedichtendag

Op donderdag 28 januari is het Gedichtendag, waarmee traditioneel de PoŽzieweek wordt ingeluid. Dit jaar staat die PoŽzieweek in het teken van 'Samen'. Want na maanden leven met het coronavirus verlangen we allemaal naar samenzijn met vrienden, geliefden en familie.

Mooie woorden en gedichten kunnen troost bieden bij dat gemis. LangZullenWeLezen lanceert daarom samen met Poëziecentrum en dichteres Maud Vanhauwaert 'Dichter met Maud', een reeks waarin Maud mensen bij elkaar brengt die lange tijd gescheiden waren, met gedichten en mooie woorden. Want woorden verbinden.

Poëzie brengt mensen samen

De afgelopen maanden met het coronavirus waren voor heel wat mensen bijzonder intens. Velen zochten troost en verzachting in mooie woorden. Poëzie als balsem voor de ziel. Dat besef zette LangZullenWeLezen, het boekenplatform van de VRT, aan om Gedichtendag dit jaar niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Want woorden verbinden. En dat is iets waar mensen vandaag meer dan ooit nood aan hebben.

Samen met Poëziecentrum en dichteres Maud Vanhauwaert lanceerde LangZullenWeLezen begin januari een bijzondere oproep via de regionale omroepen van Radio 2. Bij wie wil jij 'dichter' komen? Tientallen mensen gaven gehoor aan die oproep en deelden hun persoonlijke en soms intieme verhaal. Een jury selecteerde vijf inzendingen en stuurde Maud op hen af. Zij richtte de koffer van haar auto in als gezellige gedichtenbibliotheek en koos voor elk verhaal een geschikt gedicht uit. Het resultaat is 'Dichter met Maud', een reeks filmpjes waarin mensen worden samengebracht dankzij de verbindende kracht van poëzie.

De verhalen uit 'Dichter met Maud'

Tientallen mensen reageerden op de oproep van LangZullenWeLezen. Hoewel in die oproep niet specifiek naar corona werd verwezen, bleken heel wat verhalen toch een coronalaagje te bevatten. Studenten die hun dichte vrienden niet meer konden zien, familieleden die een dierbare waren verloren, bewoners van woonzorgcentra die zich geïsoleerd voelden, collega's en verzorgers die een bloemetje verdienden... Heel wat mensen gaven aan in mooie woorden kracht en verbondenheid te vinden. LangZullenWeLezen verzamelde een aantal van hun bijdragen op de website.

Uit de tientallen inzendingen werden vijf verhalen geselecteerd. Maud bracht de vertellers een coronaproof bezoek met een passend gedicht. Het resultaat werd in filmpjes gegoten die in de loop van de Poëzieweek gedeeld worden.

De kapper (28/1)

Kapper Etienne uit Steenhuize kreeg een gedicht van zijn dorpsgenoten. Ze zijn er het hart van in dat hun kapper en lokale filosoof door zijn leeftijd en de coronacrisis zijn zaak heeft moeten sluiten.

De vriendinnen (29/01)

Jessica en Lynn leerden elkaar kennen net voor de lockdown. Ze studeren allebei in Leuven. Er was meteen een klik en ze werden goede vriendinnen. Samen maakten ze nog een uitstapje naar Parijs, maar kort erna werden ze door de lockdown uit elkaar gedreven. Ze missen elkaar heel erg. Lynn wil Jessica daarom tijdens de Poëzieweek verrassen met een gedicht in hun favoriete koffiebar, waar ze gelukkig nog een 'coffee on the go' kunnen krijgen.

Mama, we missen je (01/02)

Vijf kinderen stuurden een verhaal in over het verdriet om hun onverwacht en recent overleden moeder. Met de hulp van Maud willen ze een maand na haar overlijden een gepast eerbetoon brengen.

De pleegmoeder (02/02)

Tina vond dat haar alleenstaande vriendin Tine mooie woorden verdiende. Tine werd in september 2020 veel sneller dan verwacht pleegmoeder. Door de lockdown moest ze het zonder een netwerk van vrienden en familie stellen.

De school (03/02)

Met poëzie kan je niet enkel mensen dichter bij elkaar brengen, maar zelfs volledige campussen. Leerkracht Ellen van het Vrij Innovatief Interactief Onderwijs (viio) in Tongeren-Borgloon werkt vaak rond poëzie in de klas. Ze vindt het erg jammer dat er nu zoveel afstand is tussen de studenten en de docenten, en tussen de studenten onderling. Met een gedicht wil ze graag de 2.190 leerlingen van het viio, verdeeld over drie campussen, weer samenbrengen.

Poëzie op de VRT

Niet enkel LangZullenWeLezen spant zich in om op Gedichtendag en tijdens de Poëzieweek aandacht te besteden aan poëzie. Ook de netten van de VRT hebben het een het ander in petto voor hun publiek.

Rijmende deurvraag (Eén)

'Iedereen Beroemd' maakt mensen op woensdag 27 januari warm voor Gedichtendag in de rubriek 'De deurvraag', door samen met hen te rijmen.

Poëzie in 'Espresso' en 'Pompidou' (Klara)

De Gedichtenlezer pikt tijdens de Poëzieweek elke ochtend in 'Espresso' een mooi gedicht uit. Gedichten die inspireren, troosten of verlichten. Met onder andere Fleur Pierets, Tijmen Govaerts en Sien Volders. Nog tot en met woensdag 3 februari.

In 'Pompidou' viert Nicky Aerts de start van de Poëzieweek. Ze krijgt dichteres Amina Belôrf op bezoek, en schrijver Johan de Boose bezingt zijn liefde voor Nobelprijswinnaar Joseph Brodsky, die precies 25 jaar geleden overleed.

Gedichtenalarm (MNM)

Op donderdag 28 januari gaat in 'De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow' geregeld en onverwacht het Gedichtenalarm af. Als dat alarm afgaat, moet de MNM-dj in de studio een rijmpje of gedicht maken over het gesprek en de inhoud waarover op dat moment gesproken wordt.

Samen dichten (Radio 2)

Radio 2 gaat samen met luisteraars en niemand minder dan Sven de Leijer doorheen de dag een gedicht schrijven. Sven is behalve een bevlogen spreker ook een échte woordkunstenaar. In 'Spits' maakt Sven samen met David Van Ooteghem het gedicht af.

Videoreportage met Amina Belôrf (VRT NWS)

VRT NWS maakt een videoreportage met Amina Belôrf. Zij bracht in 2020 haar debuutbundel 'Zonder het licht te breken' uit, die gretig wordt gelezen en ondertussen aan zijn zesde druk toe is.