Kwartfinale België - Italië live bij Sporza op Eén!

Deviltime op vrijdag! En opnieuw een heel spannende! Vrijdag spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het EK voetbal 'Euro 2020' tegen ItaliŽ. Bij Sporza zit je opnieuw op de eerste rij om de match te volgen en volop te supporteren!

Kloppen onze Rode Duivels ook Italië? Na de zegetocht tegen Portugal is het afwachten of dit ook nu lukt. Mogen we nog meer durven dromen van de Europese titel?

Op Eén kan je België - Italië integraal volgen vanaf 20.10 uur. Commentaar is van Filip Joos. In de studio van 'Villa Sporza', onder de VRT-toren, zorgt Karl Vannieuwkerke voor een voorbeschouwing. Analyse van de match en een terublik op de rit van 'De Ronde Van Frankrijk volgt in de late avond met Frank Boeckx, Youri Mulder, Filip Joos, Tomasz Radzinski, Michel Wuyts en José De Cauwer.

België - Italië, vrijdag 2 juli om 20.10 uur, 'Villa Sporza' rond 23.30 uur op Eén (startuur afhankelijk van eventuele verlengingen).