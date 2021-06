Kürt Rogiers en Everon Jackson Hooi nieuwe gezichten in 'De Familie Claus 2'

Netflix en co-producenten Dingie en Dutch FilmWorks maken bekend dat Kürt Rogiers ('Lego Masters', 'Familie') en Everon Jackson Hooi ('Goede Tijden Slechte Tijden', 'Buladó') een rol spelen in de Netflix original film 'De Familie Claus 2'.

Kürt Rogiers gaat de rol spelen van brandweerman die op een bijzonder moment terechtkomt bij de Familie Claus en Everon Jackson Hooi kruipt in de rol van Steven, een vader met een dochter die een hele speciale wens heeft voor de kerstman. De film is een vervolg op de Vlaamse/Nederlandse kerstfilm 'De Familie Claus' die sinds december 2020 op Netflix te zien is.

Naast Kürt Rogiers en Everon Jackson Hooi maken Jasmina Fall, Lauren Müller, Emma Moortgat, Jetty Mathurin, Sieg De Doncker en Elise Bundervoet hun opwachting in de familiefilm.

Ook de vertrouwde castleden Jan Decleir, Mo Bakker, Josje Huisman, Eva Van der Gucht, Stefaan Degand, Bracha van Doesburgh, Renée Soutendijk, Pommelien Thijs en Sien Eggers keren terug in 'De Familie Claus 2'.

Everon Jackson Hooi: 'Ik vind het een eer om deel uit te maken van 'De Familie Claus 2'! Met de geweldige cast uit zowel België als Nederland hebben we ook dit jaar weer een prachtige kerstfilm voor alle leeftijden neergezet. Ik weet zeker dat het een film wordt waar we tijdens de feestdagen allemaal naar uit kunnen kijken.'

Kürt Rogiers: 'Ik vind het geweldig om een kleine bijdrage te mogen leveren aan deze grote film. Ik was zeer aangenaam verrast door deze talentvolle jonge filmploeg. Het was de eerste keer dat ik op een set stond met Jan Decleir, wat ik als een bijzondere eer zie. En het was een fijn weerzien met Bracha van Doesburgh, waar ik ooit 'Vet Hard' mee speelde. Kerst wordt nog mooier dit jaar.'

'De Familie Claus 2'

Jules Claus heeft kerst weer helemaal omarmd en zijn rol als toekomstige Kerstman is daarmee verzekerd. Vol goede moed gaan opa Noël en Jules met z'n tweetjes aan de slag. De drukste periode van het jaar staat namelijk weer voor de deur! In het begin loopt alles op wieltjes, totdat Jules een brief in handen krijgt met daarin een bijzondere vraag..

'De Familie Claus 2' is een warme familiefilm voor jong en oud, waarin pakjes belangrijk zijn, maar niet in de vorm die we gewend zijn.

Kürt Rogiers

Kürt Rogiers (1971) is afgestudeerd aan de toneelopleiding aan het Conservatorium van Gent en maakte zijn tv-debuut in de Vlaamse soapserie 'Wittekerke'. Kürt presenteerde daarna meerdere tv-programma’s en werd in Nederland bekend door zijn rol in de film 'Costa!'. Hij heeft vervolgens meerdere hoofdrollen gehad in series waaronder 'Spitsbroers', 'Spoed', 'Sara' en recentelijk de serie 'Familie'. Op het witte doek was hij te zien in o.a. 'Vet Hard', 'Phileine Zegt Sorry', 'SL8N8', 'Zot van A.' en 'Radeloos'. Kürt was van 2008 tot 2015 tevens dj bij Qmusic en presenteert sinds 2020 het programma 'Lego Masters'. In het najaar presenteert Kürt samen met Tooske Ragas 'K2 zoekt K3' op VTM en SBS6.

Everon Jackson Hooi

Everon Jackson Hooi (1982) is geboren op het eiland Curaçao. Tijdens zijn studie was Everon al veel bezig met acteren. In 2004 speelde Everon de rol van Ciro Pieterszoon in de dramaserie 'De Erfenis' waarna hij een jaar later een van de vaste gezichten werd van de dagelijkse serie 'Goede Tijden Slechte Tijden'. Daarnaast was hij te zien in o.a. de film 'Doodeind', 'De kadekapers' en 'De TV Kantine'. Everon speelde recentelijk de hoofdrol in de film 'Buladó', de openingsfilm van het NFF en prijswinnaar voor 'Beste film'. Deze film is nu ook te zien op Netflix.

'De Familie Claus 2' verschijnt later dit jaar op Netflix.