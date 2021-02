Krijgt Vlaanderen nog dit jaar een nieuwszender?

Het is een blinde vlek in het Vlaamse televisielandschap. Geen enkele mediagroep heeft tot op vandaag de stap gewaagd om een volwaardige nieuwszender te starten. In Wallonië ligt dat anders. LN24 bereikt daar wekelijks 2.5 miljoen kijkers. Vlaanderen lijkt dan ook de logische volgende stap...

De klok rond nieuws en debatten. Zo werkt de Franstalige nieuwszender LN24. En dat wordt gesmaakt door de Waalse kijker. Het ochtendprogramma 'La Matinale' scoort in haar belangrijkste doelgroep 24-54 jarige al meer dan 25% marktaandeel. Ook de vaste kijkers voor het avondprogramma 'Les Visiteurs du Soir' nemen toe. LN24 pakt uit met een weekbereik van 2.5 miljoen kijkers.



Een uitbreiding naar Vlaanderen ligt dan ook voor de hand. Bronnen bevestigen aan de krant De Tijd dat het de ambitie is om nog dit jaar een Vlaamse tegenhanger te lanceren. Meer details zijn er nog niet, maar er wordt wel gezocht naar een financiële partner. Heel waarschijnlijk zal het ook onder een andere zendernaam zijn dan LN24.