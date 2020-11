Kookzender njam! blaast 10 kaarsjes uit

Foto: njam! - © Studio 100 2020

Njam!, de lekkerste kookzender en all round kookplatform van Vlaanderen én Nederland, bestaat op 1 december 10 jaar! De grootste culinaire familie is ondertussen een gevestigde waarde in Vlaanderen en doet het bijzonder goed met maandelijks bijna 1,7 miljoen Vlaamse kijkers en meer dan 1 miljoen unieke bezoekers op zijn website.

Om dit eerste decennium te vieren verschijnt er een jubileumboek met de titel: 'Zoveel om te vieren.' In dit gloednieuwe boek vind je meer dan 140 verrassende, feestelijke en toegankelijke recepten van njam!-chefs én njam!-foodies voor elk moment van het jaar. Maar de fans worden niet enkel verwend met dit fantastische naslagwerk, daarnaast organiseert njam! ook een grote wedstrijd waarbij je elke dag van de verjaardagsmaand december prachtige prijzen kan winnen!

'10 jaar Njam!'

Begin 2010 staken de godfather van de Belgische gastronomie, driesterrenchef Peter Goossens en Gert Verhulst de koppen bij elkaar omtrent een nieuw project. Nog datzelfde jaar, op 1 december 2010, zag njam! het levenslicht. Het werd meteen een vliegende start voor het kookkanaal. Njam! scoorde mooie cijfers met een stevig aanbod aan eigen producties met gerenommeerde Vlaamse chefs, aangevuld met internationale kookprogramma’s. Gaandeweg werd njam! een vast begrip voor foodies en iedereen die graag kookt, en werd het kookkanaal niet meer weg te denken in het culinaire landschap.

De voorbije 10 jaar is de zender uitgegroeid tot een 360° platform met een hele waaier aan kookprojecten, gaande van eigen kookprogramma’s op tv en online, een website met duizenden recepten, meer dan 40 kookboeken, samenwerkingen met chefs & tal van andere initiatieven. Sinds 2019 zendt njam! ook uit in Nederland.

Gert Verhulst, bezieler van njam!: 'Wat vliegt de tijd wanneer het lekker en plezant is! Ik sta ervan versteld dat njam! intussen 10 jaar bestaat. Als ik terugkijk op die afgelopen periode dan ben ik echt trots op wat we op culinair vlak verwezenlijkt hebben. Bovendien hebben we nog heel veel plannen om onze kijkers verder te inspireren op vlak van lekker eten en drinken. Wat mij betreft meer dan genoeg om minstens nog eens 10 jaar te kunnen vullen!'

Jubileumboek 'Zoveel om te vieren'

Na 10 jaar is njam! een gevestigde waarde geworden in Vlaanderen op vlak van culinaire inspiratie. Tijdens dit feestjaar zet de zender zijn expertise dan ook nog eens graag extra in de verf met het verrassende jubileumboek: 'Zoveel om te vieren' In dit boek geeft njam! je inspiratie om al je grote en kleine gelegenheden vol lekkers te toveren. Van een spontane apero met vrienden, een ontspannen BBQ met de buren tot een vieruurtje met de bomma. Maar ook van een stijlvolle afternoontea of een feestje met de kinderen, Halloween incluis, tot een verrassend creatieve paasbrunch en een verwenontbijt voor Moederdag. Voor het kerst- en nieuwjaarsmaal trekken we alle registers open, zonder dat je urenlang in de keuken hoeft te staan. Want dat hebben alle gerechten gemeen: ze zijn toegankelijk en haalbaar met eenvoudige ingrediënten boordevol smaak. Al dit lekkers komt van onze crème de la crème: njam!-chefs Dagny Ros Asmundsdottir, Jan Buytaert, Jeroen De Pauw, Bart Desmidt, Peppe Giacomazza, Dominique Persoone, Johan Segers, Jan Tournier, Roger van Damme, Steffi Vertriest en njam!-blogster Stephanie Bex. De drankjes en cocktails zijn van njam!-blogger Yannick Van Dyck.

Het jubileumboek ‘Zoveel om te vieren’ is vanaf 1/12 overal verkrijgbaar.