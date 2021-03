Komt de nieuwe Nederlandse tv-hit 'De Verraders' ook naar Vlaanderen?

Een meeslepend en psychologisch avontuur vol leugens, manipulatie en verraad met 18 Nederlanders in een sfeervol kasteel. Dat is 'De Verraders', de nieuwe tv-hit van de commerciële zender RTL 4. En dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Ook vanuit ons land is er grote interesse.

In een sfeervol kasteel komen 18 bekende Nederlanders samen voor een adembenemend spel waarin ze samen een grote zilverschat kunnen winnen. 3 van hen willen echter de schat niet delen en worden verraders. Zij doen er alles aan om zelf met de buit naar huis te gaan, zetten de groep tegen elkaar op en 'vermoorden' elke nacht een medekandidaat.



Angst, verdeeldheid en verdachtmakingen zijn het gevolg. De overige deelnemers – de getrouwen – proberen zich te weren door de verraders te ontmaskeren en hen, in de dagelijks terugkerende 'Raad', weg te stemmen voordat het te laat is… Maar zitten ze op een juist spoor en lukt het om de verraders weg te stemmen?



De psychologische strijd tussen de verraders en de getrouwen, die 24 uur per dag doorgaat, krijgt elke dag een korte wapenstilstand waarin alle overgebleven deelnemers samen een missie uitvoeren. Hierin hebben ze allemaal hetzelfde belang; zoveel mogelijk zilver winnen.



Instant-hit in Nederland

Na amper 2 uitzendingen op de zaterdagavond van RTL 4 is 'De Verraders' een succesformat. Beide afleveringen lokten, inclusief uitgesteld kijken, elk meer dan 2 miljoen kijkers en scoorden een marktaandeel van ruim 40% in de belangrijkste doelgroep van de zender (boodschappers tussen 25 en 54 jaar).



Reden genoeg voor RTL 4 om nu al een 2de seizoen te bestellen. Zenderbaas Peter van der Vorst liet ook weten dat er grote interesse is vanuit het buitenland. 'Van België tot aan de Verenigde Staten, zenders tonen serieuze interesse. Daar zijn we trots op.', klinkt het enthousiast.



Het lijkt dus slechts een kwestie van tijd dat één van onze Vlaamse zenders 'De Verraders' op het scherm brengt. Afwachten wie de rechten binnenhaalt.



Meer weten? Kijk alvast naar de trailer van 'De Verraders':