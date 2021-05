Komst van niet één, maar twee exen schudt boel goed op in 'Ex On The Beach: Double Dutch'

De Tablet of Terror zorgt voor meer onrust in de villa dan ooit. Zo moeten de singles afscheid nemen van één van de acht originals, worden er twee exen verwelkomd in de villa, worden de deuren van de love mansion geopend, worden er twee nieuwe tortelduifjes op date gestuurd en krijgen de jongens een danslesje van een professionele stripper. Al met al had de Tablet of Terror er zin in deze aflevering.

Het is dag zeven in de villa en iedereen wordt wederom wakker met een gezonde kater en een gezellige morgen in de villa. Althans, dat dachten ze. Want de Tablet of Terror is genadeloos en stuurt Sander, Stash en Lesley naar het strand om de nieuwe ex te verwelkomen. Dion, de ex van Stash en de af-en-toe Snapchat scharrel van Lesley, komt het strand op gelopen. Dion, die graag pittige foto’s van zijn 'groter dan gemiddelde' apparaat naar de meiden stuurt geeft aan niet voor de drama te komen, maar de Tablet of Terror uiteraard wel... Dion en Lesley worden samen op cocktail date gestuurd, terwijl Stash terug naar de villa keert.

Ondertussen heeft de Tablet ook zijn Terror geluid in de villa af laten gaan en worden de kersverse tortelduifjes Davey en Shani op versierdate gestuurd, waar het territorium (aka Davey) wordt afgebakend door 'big or small she can take it all' Shani.

Bij terugkomst in de villa besluit Dion om zijn EXtra power voor zichzelf in te zetten en Stash mee te nemen naar de Love Mansion. Maar eerst is het nog tijd voor een feestje met als hoofdact van de avond: een goed potje tongworstelen. Tijd voor een marathon in de villa... Riem los, broek uit, op je rug en gaan met die banaan! Keanu en Imke, Dusty en Sem, Shani en Davey, Stash en Dion, Jørney en Odim zijn allemaal bezig met hun eigen race richting de finish line.

Rustig wakker worden zat er op dag acht niet in, want de nieuwste ex heeft haar entree in de villa al gemaakt voordat alle oogjes geopend zijn. De komst van Sander’s ex Isidora was voor iedereen een verrassing, al helemaal voor Odim en Jørney die hun race af wilden maken met een rondje ochtendgymnastiek. Als kers op de taart gaat de Tablet of Terror wederom af. Na een hete nacht is het tijd in de villa voor een middag wet en wild.

Ook tijdens de boat party is er geen ontkomen aan, Isidora wordt door de Tablet of Terror op date gestuurd met Danny en Odim. Allemaal leuk en aardig, maar net toen ze dachten misschien is die Tablet toch zo erg nog niet... krijgt Isidora haar EXtra power te horen, ze moet Danny of Odim naar huis sturen en mag hiervoor overleggen met haar ex, Sander. De emoties vloeien rijk op het deck en het zoute water blijft niet alleen in de zee wanneer Sander er voor kiest om Odim naar huis te sturen.

Maar dit zou 'Ex On The Beach' niet zijn als het bootfeestje niet voorgezet zou worden in de villa. Terwijl de alcohol rijkelijk blijft vloeien vragen Dion en Lesley groen licht bij Stash. Die is er niet helemaal blij mee, maar daar houdt de Tablet of Terror geen rekening mee. Die opent namelijk weer de deuren van de Love Mansion voor Dion, die voor de verandering dit keer Lesley mee neemt.

Alweer zit een rustig ontbijt er niet in voor de singles en exen. Terwijl de mannen op een 'boys only' dagje worden gestuurd waar zij van Helios een lesje 'how to become a Chippendale' krijgen, worden de echt belangrijke dingen (aka favoriete standjes en mogelijk toekomstige bedpartners) besproken bij de meiden onder het genot van een cocktail.

Eenmaal terug in de villa worden de meiden verrast met een speciale show van de mannen. En als klap op de vuurpijl, verschijnt er nog een verrassing in het rookgordijn...

Zal Stash haar wraak nemen op Dion en Lesley? Zullen de mannen indruk maken met hun nieuw geleerde moves? En wie is de schim die de villa op stelten komt zetten?

Dion (26)

'Als ze aan mij vragen 'laat je ding zien', dan doe ik mijn broek omlaag en laat ik hem zien.'

Een sukkel in de liefde maar een koning in de discotheek, er komt namelijk geen avond voor dat de 26-jarige Dion niet beet heeft tijdens het uitgaan. Toch lukt het de ex van Stash niet om een vrouw ook daadwerkelijk vast te houden. Deze Nederlandse player weet eigenlijk ook niet zo heel goed wat hij wil: hij vindt het wel spannend, maar niet leuk als een vrouw niet direct met hem het bed wil delen; hij heeft liever een vrouw die dit wel doet, maar die hoeft hij dan weer niet als vriendin. Het komt dan ook niet als verrassing dat de 'Vatos Locos' vriendengroep van Dion hem 'De Vinker' noemt. Zal het Dion lukken om nog een aantal vrouwen af te vinken in de villa, of wordt hij tijdens dit seizoen van 'Ex on the Beach: Double Dutch' dan toch een held in de liefde?

Isidora (21)

'Ik ben een heel lief persoon, alleen ik straal het niet uit.'

Isidora is een Nederlandse meid met een Servisch temperament. Ze is pittig, ongeduldig, erg jaloers en waardeert het ook niet als mannen een spelletje met haar spelen. Respect en loyaliteit zijn voor de ex van Sander het allerbelangrijkste, ze wil de enige vrouw zijn voor haar man. Toch hebben ook veel mensen de verkeerde indruk van Isidora, ze wordt vaak al gauw als arrogant bestempeld, haar 'resting bitch face' helpt hier waarschijnlijk niet aan mee. Liefde is voor deze pittige dame enorm lastig, ze vraagt zich dan ook af of zij ooit de ware zal vinden. Staat de resting bitch face van Isidora haar in de weg bij het vinden van de liefde dit seizoen, of zal ze haar masker kunnen laten vallen?

'Ex on the Beach: Double Dutch' seizoen 7 wordt geproduceerd door No Pictures Please in opdracht van VIS (Viacom International Studios). De digitale content wordt geproduceerd door Tigris Media BV.