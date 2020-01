Klaus Van Isacker stopt al als hoofdredacteur VTM NIEUWS

Een half jaar na zijn aanstelling is Klaus Van Isacker alweer hoofdredacteur af bij VTM NIEUWS. Dat meldt Belga. Hij gaat samen met An Meskens de magazines van DPG Media, het moederbedrijf van VTM, leiden. Ook die vallen onder de paraplu van News City.

Klaus Van Isacker werd in juni naar VTM NIEUWS gehaald. Hij werkte toen al voor de magazines van DPG Media. VTM NIEUWS had er een turbulent jaar opzitten en had dringend stabiliteit nodig. De directie van DPG Media zag in hem de geschikte persoon om daarvoor te zorgen.

Maar nu keert Van Isacker dus alweer terug naar de magazines van DPG Media. Samen met An Meskens zal hij de integratie van de Sanoma-magazines in het bedrijf in goede banen leiden. En daarnaast zl hij de redacties van alle bladen aansturen.

De adjunct-directeur van News City, ex-hoofdredacteur van VTM NIEUWS Nicholas Lataire, neemt voorlopig de taken van Klaus Van Isacker over.

Bron: Belga/Het Nieuwsblad