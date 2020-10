Klara pakt uit met nieuwe serie van meesterverteller Johan Op de Beeck over Leopold II

Vanaf zondag 11 oktober pakt Klara tien weken lang uit met een nieuwe serie van Johan Op de Beeck. Na eerdere ontdekkingstochten in de wereld van Napoleon en de Zonnekoning waagt de meesterverteller zich ditmaal aan het leven van de Belgische koning Leopold II. De serie zal ook als podcast worden aangeboden op Klara.be.

In navolging van de serie gaat Klara vanaf vrijdag 30 oktober drie weken lang dieper in op de thematiek 'Congo en de dekolonisatie' in Zeitgeist. VRT NWS-journaliste Katrien Vanderschoot laat Belgen van Congolese afkomst aan het woord en gaat samen met hen op zoek naar het hedendaagse kolonialisme.

Dat Leopold II ongeveer 1 meter 90 was, daar is iedereen het over eens. Maar over al de rest zijn de meningen op zijn zachtst gezegd enorm verdeeld: massamoordenaar, koning met twee kronen, megalomaan bouwheer, filantroop, ongenadig despoot, meesterstrateeg, visionair, sluwe vos, hoerenloper... Leopold II was het allemaal en nog zoveel meer.

In de tiendelige serie 'Leopold II' schetst Johan Op de Beeck een compleet portret van de veelbesproken vorst. Daarvoor baseerde hij zich op zijn nieuwe boek 'Leopold II - Het hele verhaal'. Tot in de kleinste details vertelt Johan hoe het allemaal zo ver is kunnen komen. Hoe het mogelijk is dat Leopold II zich heeft kunnen ontwikkelen tot die ongenadige despoot van de Vrijstaat Congo waarover hij 23 jaar regeerde. De onwaarschijnlijke manier ook waarop hij dat gigantische stuk Afrika wist te verwerven.

Al is dat maar een stuk van het hele verhaal. Leopold II regeerde immers ook tijdens een van de meest bewogen tijden van onze geschiedenis. Een tijd waarin de sociale strijd hevig woedde, een tijd van schrijnende armoede bij de Vlaamse boerenbevolking en vreselijke wantoestanden in de Waalse fabrieken. De schoolstrijd, de taalstrijd… Leopold II bevond zich er middenin. En dan is er nog het veel besproken en controversiële privéleven van de koning, dat zelfs in de internationale pers breed werd uitgesmeerd. Zoveel verhalen! Vreselijke verhalen, smeuïge verhalen, interessante en verhelderende verhalen.

'Leopold II', vanaf zondag 11 oktober tien zondagen lang van 18.00 tot 20.00 uur op Klara. De serie is ook beschikbaar als podcast op Klara.be.

Congo en de dekolonisatie in 'Zeitgeist'

In navolging van de nieuwe serie gaat Klara vanaf vrijdag 30 oktober drie weken lang dieper in op de thematiek rond Congo en de dekolonisatie. In 'Zeitgeist' laat VRT-journaliste Katrien Vanderschoot Belgen van Congolese afkomst aan het woord en gaat met hen op zoek naar het hedendaagse kolonialisme. Wat zijn de oorzaken, en waar liggen de oplossingen?

Er wordt veel gediscussieerd over de koloniale erfenis in Congo, Rwanda en Burundi. Over standbeelden, niet geheelde wonden en excuses. Maar is het kolonialisme wel voorbij? Wat met moderne slavernij en dwangarbeid door migranten in Europa? Hoe is de situatie in Congo op dit ogenblik? Zijn de grootschalige corruptie, onveiligheid en grondstoffenroof een lokaal probleem of hebben Belgische beleidsmakers, zakenlui, hulpverleners en burgers ook een verantwoordelijkheid? Tenslotte, wat zijn de alternatieven? Wie levert de tegenspraak hier en ginder? Moedige jongeren die tegen de stroom in zwemmen en discriminatie en racisme, maar ook repressie en corruptie aan de kaak stellen.

'Zeitgeist', elke vrijdag van 17.00 tot 18.00 uur op Klara. De afleveringen over Congo en de dekolonisatie worden uitgezonden op vrijdag 30 oktober, en 6 en 11 november.