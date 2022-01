Klara duikt met vierdelige serie 'Boem Paukeslag' in leven en werk van Paul van Ostaijen

In februari staan de zondagavonden bij Klara in het teken van Paul van Ostaijen. Met 'Boem Paukeslag' word je vanaf 6 februari tussen 18.00 en 20.00 uur ondergedompeld in het fascinerende werk en leven van de dichter en prozaschrijver. De vierdelige audioreeks is ook te beluisteren als podcast.